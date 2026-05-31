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自由廣場》會英文不會台語 接軌世界卻忘了根？

2026/05/31 05:30

◎ 墨客

輝達執行長黃仁勳返台期間，一段看似輕鬆的街頭互動意外引發熱烈討論。當他拿著冰棒與現場小朋友聊天，用台語說出「好食」時，孩子卻一臉茫然。經過旁邊大人協助翻譯後，黃仁勳驚訝地問：「你袂曉講台灣話喔？」當得知孩子英文不錯，卻完全不會台語時，他語重心長地說了一句：「You need to learn Taiwanese（你需要學台語）。」

這段對話引發共鳴，不只是因為出自黃仁勳，而是它觸碰到台灣社會長期存在卻鮮少被正視的問題：當我們努力培養孩子與世界接軌的能力時，是否也正在失去與自己土地連結的語言？

不可否認，在全球化時代，英文的重要性無庸置疑。許多家長從孩子幼兒園階段就開始投入大量資源，希望未來能擁有更好的國際競爭力。然而，問題從來不是學英文錯了，而是當英文成為唯一被重視的語言時，本土語言便逐漸被邊緣化。

過去的台灣家庭裡，台語是日常生活的一部分。市場裡、巷弄間、家庭餐桌上，甚至鄰里間的人情往來，都離不開台語。許多人從小就是聽著阿公阿嬤的台語長大。然而短短二、三十年間，這樣的語言環境已經發生巨大改變。越來越多家庭選擇以華語作為主要溝通語言，孩子從小接觸的又是英文教材、網路影音與國際文化，導致台語逐漸退出生活場域。

真正成熟的國際化，從來不是拋棄自己的文化去迎合世界，而是在擁抱世界的同時，仍然保有自己的根。許多先進國家同樣重視母語教育，日本人不會因為學英文而放棄日語，法國人也不會因為國際化而忽略法語。反觀台灣，卻常陷入「英文比較重要」與「母語不重要」的錯誤二分法。

語言不只是溝通工具，更是一種文化記憶。每一種語言背後，都承載著一個族群的歷史、價值觀與生活經驗。當一個世代逐漸失去使用母語的能力，消失的不只是語言本身，也包括與家族、土地和文化之間的情感連結。

會英文，可以讓孩子走向世界；會台語，則能讓孩子記得自己從哪裡來。兩者並不衝突，也不該彼此取代。當下一代既能自信地與世界對話，也能自然地用母語與家人交流，那才是真正完整的競爭力。

（作者為現職國中教師）

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