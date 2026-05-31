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自由廣場》後端撫慰到前端立法 ​重塑親師合作權責邊界

2026/05/31 05:30

◎ 楊智強

日前發生國小教師不幸在校園墜樓的憾事，全國教育界同感沉痛。在過去短短一年內，從北市、竹縣到高市，北中南各地竟數次發生基層教師不堪重壓而輕生的悲劇，接二連三的事件集體凸顯了校園真實困境，更反映出高壓班級經營、失控的親師生衝突、新型態的網路陳情與繁重的行政耗損，早已不是偶發個案，而是席捲全國各級學校的系統性風暴。

​面對這次悲劇，高市府第一時間全盤接受教師組織訴求，將心理諮商補助大幅提高，並承諾引入跨局處資源與檢討校事會議。然而，若要從根本上減少憾事，前端的職場防護與源頭減壓，或許更具決定性。否則，若教學現場的高壓環境未獲改善、源頭的惡意騷擾與不實投訴仍缺乏過濾，老師諮商服務後回到教室，依然要面對未被制度實質接住的困境。

首要之務，是建立教職員免於威脅的校園安全防護機制！正當的親師溝通與合理意見表達理應受保障，但羞辱、威脅與惡意指控不應被包裝成溝通，更不得被視為教師應委曲求全的職場風險。教育部應儘速制訂相關指引，賦予校方在面對經篩檢列管的非理性、重複性投訴時，擁有合理範圍內不予回應或由行政代為對接的權利，將能有效避免學校行政體系因應接不暇而流於癱瘓。

更重要的是，必須明確家庭教養的課責機制，別讓親師合作淪為口號。政府宜修訂法規，將家長配合學校輔導管教措施納入課責機制，必要時得強制家長帶回管束。惟家庭功能不彰時，則應由政府以行政或社政衛政資源及時介入支撐，而非放任第一線導師獨自承受全方位的重擔。

​理性面對悲劇，停止網路獵巫的二次傷害​！社會各界應避免未經查證的指責與標籤化，倘若事實未明前以片面資訊進行公審，過度情緒渲染與惡意攻擊只會深化裂痕。回歸理性與客觀，才是對逝者與家屬最實質的尊重與保護。

唯有社會共同正視教師勞權危機，讓家庭與政府共同分擔防護與教養責任，學校才有能力保護教職員，台灣也才可能維持真正安全、健康且有品質的教育環境。

（作者為全國教師會國會聯絡人）

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