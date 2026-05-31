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自由廣場》北士科要中央給電 藍白空污修法又雙標

2026/05/31 05:30

◎ 再米

北士科變電所爭議，已經從地上或地下方案，擴大成AI投資規則是否穩定的檢驗。北市府要求中央確保供電，藍白立委又推動空污法修正草案逕付二讀，可能讓地方政府更容易介入許可、燃料與展延條件。地方建設與環境修法同時壓到產業現場，投資人最先看見的就是規則不穩。

空氣品質要管，固定污染源也要依法審查；爭議出在修法速度與權限配置。如果許可展延、燃煤限制與地方公告權被大幅改動，全國用電調度就可能被不同地方政府切成各自的展延、燃料與許可難題。經濟部與產業界已對八千家企業、關鍵產業與供電韌性提出疑慮，立法院不能把這些警示當成行政部門護航。

北士科光喊中央供電無法解決。會議紀錄顯示，變電所設置方式並非完全沒有討論空間；北士科用電需求也隨科技產業進駐而提高。市府既然招商並管理園區，就該同步處理土地使用、施工安排、居民溝通與用電時程。若平日用園區前景招攬投資，遇到變電所就只剩都市計畫文字與地方壓力，企業看到的會是行政猶豫。

藍白政治人物若要談AI用電，就要同時回答兩件事：在北市要求中央給電，在立法院推動可能讓地方政府片面改變能源條件的修法，兩者如何相容。環境標準可以更嚴，立法院也要說明全國供電如何維持一致調度；居民疑慮必須處理，但不能讓必要供電設施無限期卡在地方協調。產業要看的是審查依據、施工時程、供電調度與責任歸屬是否經得起檢查。

AI投資要看穩定執行的規則；記者會聲量與核電口號，無法替代地方政府處理園區需求，也無法替代立法院對修法後果負責。北士科要電，藍白修空污法也要回答；政治人物若在需要電時要求中央、在修法時放大地方否決，台灣的投資信用會先被國會修法與地方推託削弱。

（作者為退休人士）

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