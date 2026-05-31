自由廣場》假監督真索資？無人機面臨斷鏈風險！

◎ 袁冰凝

民眾黨立委洪毓祥近日要求經濟部產業發展署提供無人機採購資料，進一步要求揭露產品結構第一至第三層材料清單（BOM），並點名飛控、通訊、定位晶片等「三晶二軟」關鍵組件的製造商、品牌與原產地。洪毓祥雖主張此舉係為檢驗「非紅供應鏈」是否落實，然當索資已深入供應鏈核心結構與技術配置層次時，其性質已明確超出一般監督範圍，實質涉及國防產業敏感資訊之取得。

問題的核心不在於立委是否具有索資權，而在於範圍是否符合監督目的。若僅是查核採購程序是否合法、資格審查是否完備，只要透過招標文件、評選紀錄及履約資料即已足夠，並無必要掌握供應來源、技術配置及系統架構。當索資內容已逾越查弊所需範圍，其性質即已脫離一般監督功能。

請繼續往下閱讀...

更重要的是，無人機並非一般商品，而是攸關國防韌性與不對稱作戰能力的重要戰略資產。飛控系統採用何種技術？關鍵晶片依賴哪些來源？看似零組件資訊，實際上卻足以拼湊出完整的供應鏈圖譜與系統架構。對敵對勢力而言，相關資訊的價值在於鎖定供應鏈最脆弱的環節、辨識可被利用的弱點，進而規劃干擾、滲透，甚至斷鏈攻擊的行動方案。因此，此類資料屬國家安全層級之敏感資訊，依法應受更高強度之保護。

從法律層面觀察，無人機資料已明確落入《營業秘密法》所保護之範圍，企業長期投入資源所建立的供應網絡、零組件配置及技術整合模式，本身即構成其競爭優勢的重要基礎。法務部函釋亦已明確指出，凡涉及法人營業秘密，或公開後足以損害其正當經營利益者，行政機關即得依法限制公開或拒絕提供。

尤其軍民兩用產業的供應鏈，本身即為國家安全防護體系的重要一環。一旦因政治性索資而被迫揭露，不僅將損及企業利益，更可能實質削弱國家建構自主供應鏈的戰略能力。任何可能增加敵對勢力掌握我方弱點機會的行為，都不應被包裝為民主監督，更不應被視為理所當然的問政權行使！

（作者為法務人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法