自由廣場》她代表誰？ 鄭麗文的華府難題！

◎ 蘇燦

中國國民黨主席鄭麗文即將踏上美國土地，帶著她精心包裝的「和平使者」形象。但在華盛頓的政策圈裡，這套敘事從一開始就面臨一個根本性的挑戰：她究竟代表誰？

這個問題不是修辭，而是實質性的政治考驗。

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她無法代表台灣主流民意！鄭麗文在北京期間，積極呼應「中華民族偉大復興」與「命運共同體」論述，重申貼近北京版本的「九二共識」，並與習近平握手。這些畫面和言論，在台灣內部引發強烈反彈。多數台灣民眾支持維持現狀，堅守民主制度，並期待兩岸交流建立在對等與尊重之上，而非繞過民選政府的黨對黨機制。她在軍購預算上的立場更是與台灣社會防衛意志脫節——當中國軍事壓力持續升高，壓低國防預算投入，在華府眼中無異於主動降低嚇阻。

她也無法代表國民黨內部共識！國民黨內不乏在國防、兩岸路線上與她存在明顯分歧的重量級人物。她的親北京路線是黨內一個派系的立場，而非全黨共識。前任主席朱立倫訪美時還在強調國民黨「永遠親美」，鄭麗文卻在北京的鏡頭前選擇了截然不同的話語框架，這不僅讓華府的觀察者困惑，也讓藍營內部溫和派陷入尷尬。

美國的「台海和平」支持和兩岸政策立場是明確的：尊重台灣民主制度與主流民意、支持台灣強化自我防衛能力、維護印太盟友體系的整體可信度。任何將和平建立在弱化嚇阻、模糊主權論述或單方面對北京示好之上的路徑，在華府都不會獲得實質支持——不論措辭多麼溫和，包裝多麼精緻。

鄭麗文希望此行為二〇二八年總統選戰累積政治資本，向外界證明她能「同時與美中互動」。這個算盤並非不可理解，但風險極高。歷史已經給出警示：類似的路線曾讓國民黨在台灣選舉中付出慘痛代價，因為它高估了台灣選民對「以和平之名換主權退讓」的容忍度，也低估了中間選民對「維持現狀＋強化嚇阻」的堅定偏好。

如果鄭麗文在華府繼續以語言修辭替代實質表態，無法清晰闡明國民黨對台灣民主制度、對等原則與防衛能力的堅定承諾，她將面臨雙重失敗：既無法獲得美方高層的實質認可，也將進一步撕裂藍營內部支持，推高二〇二六地方選舉與二〇二八大選的政治風險。

華盛頓不缺來訪的政治人物，也見識過太多精心設計的「和平表態」。這裡比任何地方都看重政治實力和現實，鄭麗文能給出的，究竟是哪一樣？

（作者為美國華盛頓政策分析員）

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