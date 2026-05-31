自由共和國》陳啟耕／EB-5進入倒數？川普金卡構想下的美國投資移民變局

美國總統川普提出的「Gold Card（金卡）」方案，更讓大家觀望。（美聯社檔案照）

陳啟耕／美國移民律師

近年來，美國移民制度的討論，愈來愈像是一場政策拉鋸戰。而其中最值得關注、卻也最容易被忽略的，正是EB-5投資移民制度是否將迎來重大轉折。許多人對EB-5的印象，仍停留在「高資產人士花錢買綠卡」。但事實上，這項制度在過去幾年已經歷一場重要改革。

二〇二二年，時任總統拜登簽署《EB-5 Reform and Integrity Act（RIA）》，被視為近年EB-5最大幅度改革。改革目的並非單純延續投資移民，而是試圖提高透明度、降低詐騙風險，並重新強化投資對美國經濟與偏遠地區就業的實際效果。

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在新制度下，投資人除了需投入符合門檻的資金外，仍須創造至少十個工作機會；但同時，制度也新增許多對投資人更友善的安排。

例如，合法居留於美國境內者，包括國際學生、OPT、工作簽證持有人，能夠在境內同步調整身份，不再需要先離境再來等待漫長的排期。部分偏遠地區的案件，甚至有機會在約九至十二個月取得臨時綠卡。相較於傳統工作的移民往往需要數年等待，RIA方案確實大幅提高吸引力。

更重要的是，拜登政府將 「祖父條款（Grandfathering）」 納入法律架構。換言之，只要案件在二〇二六年九月三十日前完成遞件並受理，即使未來制度發生變動，申請案件仍可依照現行規則繼續審理。

也因此，這個日期如今被視為關鍵分水嶺。

原因在於這不是永久法案，而是需要透過國會與預算機制延續。過去多年，該制度便曾歷經數次停擺與延期。如今，隨著政治氣氛改變，未來能否繼續依照現行制度運作，開始出現新的變數，無人能夠預測。

尤其，美國總統川普提出的「Gold Card（金卡）」方案，更讓大家觀望。

儘管金卡目前還未通過正式法律，但從政策訊號來看，金卡方案的思維與EB-5有根本差異。EB-5強調的是「投資創造就業」，要求資金進入經濟體並產生工作機會；而金卡更接近高額資產門檻，偏向以財力資格換取移民身份。

對有意透過投資方式規劃美國身份的家庭而言，真正的問題已不只是「要不要申請」，而是「政策窗口還會開多久」。

移民制度從來不是靜態制度，而是政治、經濟與國家利益下的產物。當拜登時代的改革紅利，遇上川普可能推動的新方向，EB-5是否仍會是未來主流路徑？

對正在觀望的人而言，二〇二六年九月三十日的祖父條款期限，某種程度上已成為一個政策分水嶺。即使最終制度延續，未來投資金額、審理標準與申請方式是否改變，仍充滿不確定性。對有規劃需求的人而言，現在真正的問題或許已不是「要不要考慮」，而是——還剩多少時間可以準備。

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