自由共和國》林左裕／「國家融資保證」 仍應以自償性優先

因應台美關稅協議中給予我國的百分之十五等最優惠待遇，台商將須自主向美方投資兩千五百億美元，而政府須提供等額的信用保證，即國發會所提的「國家融資保證」機制。（資料照）

林左裕／政大地政系教授

因應台美關稅協議中給予我國的百分之十五等最優惠待遇，台商將須自主向美方投資兩千五百億美元，而政府須提供等額的信用保證，即國發會所提的「國家融資保證」機制。目前首發的投資案是中油在德州休士頓市中心的商辦大樓興建融資案，案名為「Taiwan Tower」（台灣塔），期提供給未來赴德州投資的台資企業一商辦及旅宿的服務。由於此類投資案涉及政府保證及商用不動產投資經營之財務可行性，值得為讀者簡要分析。

在銀行融資授信的實務上，常用5P原則進行評估，即people （借款人因素）、purpose（資金用途）、payment （還款來源）、protection （債權保障）、perspective （借款人展望）。而商用不動產及專案融資尤其重視還款來源，藉此審視投資案的自償性及放款的可行性。以下可依5P原則對此案進行初步評估，並提供未來國家融資保證機制參考。

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首先是該標的之地段與預期未來收益。由於中油已持有該土地產權，且位於市政府附近，因無需土地融資，未來僅需建築融資，若台商需求殷切，甚至是開放給所有具需求的使用者租用，將可收取足夠的營運收益以支應營運費用及建築融資的償債支出，唯受到新冠疫情後遠距工作的衝擊，休士頓的辦公大樓閒置率超過兩成，在初步的評估時應納入租金及營運收益之試算考量。而就借款人、資金用途及還款來源等指標來看，此個案之審核應可高分過關。

其次是債權保障指標。不論是住宅或商用不動產放款或專案融資，債權保障都不是第一順位，亦即銀行放款的目的並非在違約時收取抵押品，而是在放款期間順利回收利息及本金。此標的位於休士頓市府旁的精華地段，因此不論就土地或完工後的建物而言，對銀行放款都是及良好擔保品。而國家融資保證，在此案之角色不外乎是象徵性的意義，因以中油的實力、及土地自有的條件下，欲取得開發融資易如反掌。但值得政府注意的是，未來要提供國家保證仍應逐案審慎查核其自償能力，不應僅依政策性目的或國營企業就鬆綁，以免引發「道德危險」，反而誘使銀行未善盡審趁查核之責而推升違約率。美國在兩千年初由「二房」（即房利美與房地美）對次級房貸提供「準政府」的保證，最後仍因利率暴漲引發次貸之違約潮，二房也因無力履行保證契約而破產，終究因破產而被整併為國有，證明國家保證仍應著重借款人或個案之償還能力。

最後是借款人展望，若「台灣塔」能且提供外交與商業事務等服務，引導台商需求，並開放租用成為休士頓地標級的A+級國際商辦大樓，將不僅是成功的不動產開發，更能彰顯台灣經濟實力在國際上的能見度。

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