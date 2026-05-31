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自由共和國》林佳龍／何以台灣是美中AI競爭勝負關鍵？從黃仁勳「五層蛋糕」理論看台美AI共生夥伴關係

2026/05/31 05:30

黃仁勳點破台灣在全球AI基礎建設與產業生態系中的核心地位。輝達也宣布將在北士科設立新的台灣總部。（資料照）黃仁勳點破台灣在全球AI基礎建設與產業生態系中的核心地位。輝達也宣布將在北士科設立新的台灣總部。（資料照）

林佳龍／外交部長

黃仁勳點破台灣在全球AI基礎建設與產業生態系中的核心地位。輝達也宣布將在北士科設立新的台灣總部。（資料照）黃仁勳點破台灣在全球AI基礎建設與產業生態系中的核心地位。輝達也宣布將在北士科設立新的台灣總部。（資料照）

NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳曾以「五層蛋糕」比喻AI產業生態系的結構：最底層是能源，其上依序是晶片、基礎設施、模型與應用。透過層層堆疊，堆砌出AI生態系的結構，點出AI並不只是聊天機器人或模型競賽，而牽涉到從電力、晶片、資料中心、伺服器到應用場域的完整工業體系，每層都相互牽動整個生態系的發展。

如果我們以這個架構觀察當前美中AI競爭，可以發現台灣是左右勝負的關鍵。

「台灣是AI革命的中心，晶片、先進封裝、系統組裝與AI超級電腦都在台灣完成。」黃仁勳近日的公開談話直接點出台灣在全球AI供應鏈的關鍵角色，輝達也宣布將在北士科設立新的台灣總部，未來不僅將成為亞太重要AI研發中心，也深化與台灣供應鏈更緊密的合作。

黃仁勳點破台灣在全球AI基礎建設與產業生態系中的核心地位。因此，當美國總統川普稱「台灣偷了美國的晶片產業」時，這樣的說法不僅有欠公平，也忽略了台美間已然形成的科技共生夥伴關係。

台灣半導體產業能在全球供應鏈占有關鍵地位，是數十年來持續累積的成果，從工研院、竹科的制度與環境奠基，到台積電、聯電、日月光、聯發科、和碩、華碩等企業的全球布局，再到無數中小型供應鏈廠商的投入，背後包括工程人才培育、教育投資、企業家精神、產業紀律、國際合作與不斷創新的能力，台灣建立起高度分工、緊密協作、難以複製的產業生態系。也因此，台灣是美國和理念相近民主國家打造更具韌性的「非紅供應鏈」、確保未來新興科技與國家安全時不可或缺的戰略夥伴。

事實上，美國早已將AI競爭提升至國家戰略層次。二〇二五年七月美國政府公布的《美國人工智慧行動計畫》（America’s AI Action Plan） 明確宣示，美國必須建立從先進半導體、模型到應用的全球AI黃金標準，並確保AI所需的能源、晶片工廠及資料中心等基礎設施不能依賴「可能削弱美國AI主導地位的敵對技術」。川普總統強調「美國不會在AI競賽中被其他國家擊敗」；二〇二六年五月，AI也成為川普訪問中國期間美中元首的討論議題之一。

從政府文件、政策語言到川習會議程，可見美中已將AI視為國力競爭的核心戰場。然而，美國若要真正維持領先，靠的不能只是模型或出口管制，還要能掌握「可持續、可擴張、可信賴的AI實體供應鏈」，而這正是台灣最重要的戰略價值。

首先，在晶片層面，美國擁有全球最強的晶片設計能力，但晶片必須透過製造、封裝、測試與極高良率量產，才能成為真正的AI能力。台灣位居全球AI與可信賴科技供應鏈的核心，掌握全球最關鍵的先進製程與封裝能力，生產全球約九成的AI伺服器、六成的半導體與超過九成的最先進晶片，也就是說，美國在晶片設計上的領先地位必須透過台灣才能鞏固。

其次，在基礎設施層面，美國擁有Microsoft、Amazon、Google、Meta及Oracle等超大規模雲端平台；台灣則擁有鴻海、廣達、緯創、緯穎、英業達、台達電與智邦等完整的AI伺服器與ICT供應鏈。美國的平台與市場加上台灣的完整硬體製造能力，雙方優勢結合才構成全球最完整的AI基礎建設體系，形成高度互補的「AI共生夥伴關係」。

這也是台美藉第六屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD） 簽署「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」的重要意義。雙邊合作涵蓋AI供應鏈安全、數位基礎建設、關鍵礦物、無人機供應鏈、高科技人才、台美在巴拉圭、菲律賓等第三國合作與雙邊經濟合作等，顯示台美正成為維繫彼此經濟安全的重要夥伴。

在模型層面，美國雖在AI模型仍維持領先，但若就模型能力、成本、開源普及和全球使用門檻而言，由於中國提供低成本、甚至免費的開放模型，在全球南方、開發者社群和教育場域快速擴張，美國並非壓倒性領先。未來AI競爭將是語言、知識體系與價值觀的競爭，若民主國家無法建立主權AI與可信賴資料庫，全球AI秩序恐將被威權敘事與資訊治理模式所主導。以此觀之，台美在EPPD中關於「主權AI」與「可信賴正體中文語料庫」的合作顯得格外重要。因為對政府關鍵基礎設施而言，AI涉及資料安全與國家主權，台灣發展主權AI並提升資安韌性，才讓民主AI生態系有在台灣落地，進而向亞洲及全球南方擴散的契機。

而真正決定下一階段勝負的，將是第五層的「實體AI」，也就是將AI嵌入機器人、無人機、智慧製造、智慧醫療、智慧交通與國防應用等產業，在此台灣既具備機會、也面臨與各國競爭的挑戰。因此，台灣不能只滿足於「接單生產」，而必須主動布局AI應用與產業轉型，應整合台灣晶片與伺服器、美國模型與雲端、日本機器人與精密機械和歐洲工業應用，打造民主AI聯盟。同時讓台灣工具機、醫材、物流、長照、農業、交通與無人機，都成為實體AI的重要場域。

外交部推動總合外交政策、榮邦計畫與三鏈戰略也涵蓋AI領域，在「全球民主價值鏈」納入主權AI與可信賴資料庫；「印太第一島鏈」涵蓋無人機、通訊韌性與國防安全；「非紅供應鏈」則包括半導體、AI伺服器與智慧醫療、智慧交通與實體AI的全球布局。

藉「矽盛世」與EPPD架構，台灣得以成為美中AI競爭的勝負關鍵，不僅協助美國完整發揮其AI產業資本與市場優勢、也善用台灣供應鏈和系統整合的強項，並讓自身掌握下一波實體AI革命契機，在AI重新定義國力與國際秩序的時代，使台灣成為民主AI體系的共生夥伴。

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