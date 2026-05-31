星期專論》戰略模糊或清晰。川普最新表態的意涵為何？

川普表態有意與賴總統通話，美國現任總統與台灣總統的直接通話，將具有重大的象徵意義。（法新社、美聯社檔案照）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

◎韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）

台灣總統賴清德在五月廿日發表就職兩週年演說，不僅是例行性的政策回顧，更是一場損害控管。美國總統川普此前聲稱，他不樂見任何人走向獨立，對台重大軍售案的交付，可能取決於美國與中國關係的進展。這番言論讓台灣社會感到不安，也讓在野黨有機可乘，質疑台灣是否已淪為華府與北京交易的籌碼。賴總統的演說，正是為了平息這場爭議。

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這場演說涵蓋預期中的議題：主權、兩岸關係、國防支出、軍售、產業政策、能源轉型與社會韌性。其核心訊息相當簡明：台灣的立場並未改變，政府沒有自亂陣腳。未來的道路依然是強化自我防衛、與民主夥伴深化關係，而且願意在不預設前提、不辱國格的情況下，與北京對話。

在主權立場上，賴總統重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的核心公式，並強調台灣的未來必須由台灣人民共同決定。在兩岸關係方面，他表明台灣將維護現狀，並在對等、尊嚴的原則下，對兩岸對話抱持開放態度。在國防議題上，他針對立法院未能通過完整的國防特別預算條例，進行強力反擊。在經濟領域，他則將產業競爭力、能源轉型與社會韌性，直接與國家安全相提並論。

賴五二〇演說 未化解國內政治僵局

這場演說並未化解台灣的內部政治僵局。賴總統再次呼籲在野黨，將國家利益置於政黨利益之上，這幾乎是他上任以來每場重要演說都會提及的訴求。這項訴求過去並未奏效，現在似乎也不太可能發揮作用。執政的民主進步黨在立法院未取得過半優勢，而在野的國民黨與台灣民眾黨在二〇二六年地方選舉前，有強烈的動機持續與執政當局抗衡。國防採購將繼續成為最激烈的衝突點，尤其在此前的特別預算妥協案未能解決重大議題後，政府正試圖透過新的特別預算、追加預算與年度公務預算等方式，來推動採購項目。

台灣主權獨立說 不同受眾解讀各異

賴總統在兩岸關係與主權的立場上，大致與前總統蔡英文的架構一致。互不隸屬、人民自決與維持現狀的核心論述，在蔡總統任內即已確立。賴總統的不同之處在於他的直言不諱。他更願意指出台灣是一個主權獨立的國家，這番論述在許多台灣民眾聽起來，只是在描述客觀的既定現實：中華民國成立於一九一二年，目前治理台灣，台灣擁有民選政府與軍隊，而中華人民共和國從未統治過台灣。

問題在於，不同受眾對「獨立」的解讀各異。在台灣，這個概念長久以來存在分歧。有些人認為，中華民國已經是主權國家，無須進一步宣告獨立。另一派則認為，真正的獨立意味著擺脫中華民國框架，建立台灣共和國。北京則將幾乎所有跳脫「一個中國原則」框架的立場——包括互不隸屬——一律視為分裂主義。在華府，「獨立」一詞可能讓人聯想到超越維持現狀的正式建國行動。這種認知落差，使得賴總統的用語雖能讓許多台灣人理解，卻在海外引發政治風險。

賴總統必須控管這種認知落差。在美國總統川普五月十四日至十五日與中國國家主席習近平在北京舉行峰會的幾天後，賴總統直球對決這個議題，將「台灣獨立」定義為兩岸互不隸屬，並主張由於中華民國已是具備主權與民主的國家，因此不存在獨立問題。到了五月廿日就職兩週年演說時，他維持相同立場，但不再拘泥於詞彙本身。演說回歸到維持現狀、互不隸屬、民主韌性，以及自我防衛等較為人熟知的語彙。這種轉變是語意上而非實質上的——藉由這種方式，既能降低被過度解讀的風險，又無須對核心主張做出讓步。

賴就職演說 回歸到維持現狀等語彙

川普的言論也促使美國政策體系迅速回應。美國國務院、美國在台協會（AIT）與其他美國官員隨即重申，美國的對台政策並未改變，並引述《台灣關係法》、「美中三公報」與「六項保證」為依據。這些聲明發布之迅速，顯示美方正展開實際行動，以控管川普言論造成的損害。然而，在川普政府體制下，制度面的安撫作用終究有限。國務院可以重申既定政策，但當總統選擇將台灣與他對習近平關係中的其他優先要務進行權衡時，國務院無法約束總統的判斷。

川普擬與賴通話 有助遏止台灣疑慮

川普表態有意與賴總統通話，有助於遏止台灣社會持續蔓延的疑慮。美國現任總統與台灣總統的直接通話，將具有重大的象徵意義，因為自一九七九年華府轉向承認北京以來，這種層級的接觸事實上已告中斷。與川普通話也將為賴總統提供一個直接陳述立場的管道：台灣致力於維持現狀，北京的施壓才是動盪的根源，而美國對台軍售是為了支持嚇阻，而非挑起衝突。

軍售案及川賴是否通話 關注指標

北京已對「川賴通話」的可能性表達強烈抗議。由於華府與北京目前都致力於穩定美中關係，北京較可能的反應，將是在外交上強烈抗議，以及可能有所節制的軍事表態，而非斷然取消習近平預期的訪美行程，或是對台灣發動大規模軍事演習。雖然不是毫無風險，但就目前的誘因結構來看，雙方應該都無意讓情勢升級。

當前最需要密切關注的兩大指標非常明確：對台軍售在未來幾週是否有所進展，以及川普和賴總統的通話是否成真。倘若美台安全合作持續推進，未遭延宕、縮減，或是附加新的政治條件，賴總統即可主張其戰略穩健奏效。但如果軍售案在「川習會」後卡關，恐怕賴總統再怎麼字斟句酌，也阻止不了國民黨與民眾黨的抨擊，認為台灣已淪為美中交易籌碼，而且毫無置喙餘地。

國民黨主席鄭麗文將於六月一日前往美國訪問。

正如美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）在接受中央社專訪（並刊載於《台北時報》）時所發表的精闢見解， 她此行可能會與智庫學者及美國國會議員會面。美方將對她直接提出一些疑問與關切。

谷立言處長提出一些耐人尋味的議題，值得我們密切關注。

——國民黨是否正在「從根本上改變黨的政治取向」？

——國民黨是否仍是一個「中間路線政黨」？亦即拒絕共產主義、推動與美國建立緊密關係，同時透過與北京交往來「維持現狀」。

——國際媒體近期指出，國民黨「在關鍵外交與安全議題上，已開始採納或仿效中國共產黨的立場」。這是否會以犧牲美國和日本的國家安全為代價？

鄭麗文訪美 將面對美方的疑問與關切

此外，對於近期立法院通過的國防特別預算，並未涵蓋價值一五〇億美元且尚未編列財源的剩餘國防支出，後續問題仍懸而未決。

如果國民黨在二〇二八年春天贏得總統大選再次執政，將如何延續美台科技關係的發展動能，以及半導體生態系在美日兩國的擴大佈局？

國民黨內部目前正針對其核心價值與路線，展開激烈的角力。在持續不斷的攻防中，鄭主席代表的是其中一個重要派系。這場角力的結果，將有利於最能代表得勢派系立場的總統候選人，可能讓台灣選民在未來的總統大選中，面臨自二〇〇八年謝長廷對決馬英九以來，最為涇渭分明的一次抉擇。美國與日本並非中立的旁觀者，他們擁有左右大局的重要影響力，並將向鄭主席明確傳達這項訊息。

（作者韓儒伯為美台商業協會會長、鮑爾亞洲集團高級顧問，也是印太安全研究所董事。國際新聞中心陳泓達譯）

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