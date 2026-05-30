自由廣場》消費不是立場表態 館長「捧中貶台」被狠打臉

◎ 葉昱呈

網紅「館長」陳之漢此次參訪中國「張雪機車」時，一方面高調推崇對方品牌，另一方面卻貶抑台灣機車產業，並將商品選擇與政治立場強行綁定，最終反被中國企業創辦人以市場基本常識當場回應，形成強烈反諷對照。

張雪所說「不買某品牌不代表立場問題」，本質上是標準市場原則，亦即消費行為僅取決於產品品質與使用需求，不具備政治表態功能，這正是現代市場制度的核心邏輯。然而諷刺的是，這套最基本的商業常識，反而由中國企業主率直提出，相對之下，來自民主社會的館長，卻以「不支持即敵意」、「不認同即否定」的框架解讀市場選擇，顯得格外突兀。

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更值得警惕的是，館長論述同時伴隨對台灣機車產業的低估與貶抑。事實上，台灣機車製造在全球市場已具穩定地位，日本市場長期大量採購，主要基於其耐用性、低故障率與維修成本優勢；西班牙、義大利等歐洲市場則肯定其設計成熟度與排放標準適配能力；澳洲近年進口明顯大幅成長，亦反映其在中短程通勤市場的實用價值。整體而言，台灣機車產業的競爭力來自技術實力與供應鏈效率，而非政策性保護。

自由經濟制度的核心，在於「消費中立」。一旦購買行為被升格為政治忠誠測驗，市場機制就會被情緒動員取代，價格與品質評價亦隨之失真，這種扭曲往往源於刻意放大的政治敘事，其影響已超越個人意見，進一步構成對公共認知的誤導，社會確有必要加以檢視其合理性。

當消費行為被包裝為政治忠誠，市場機制即失去運作基礎；當產業評價脫離實證基礎，公共討論也將失去判斷標準，館長吹捧中國機車品牌之爭議，所暴露的不只是個人言論失衡，而是將經濟行為意識形態化後，所必然產生的認知錯位！

（作者為公務員）

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