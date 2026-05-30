自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》印太安全 深化中的日菲關係

2026/05/30 05:30

◎ 宋磊

日本、菲律賓、台灣皆為第一島鏈上的重要行為者，日本首相高市早苗日前和菲律賓總統小馬可仕舉行峰會，會議進行約一小時，兩國正式升格為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），未來兩國將針對國防、外交等面向進行深度合作。

此次峰會，日本政府同意未來向菲律賓轉交除役的「阿武隈級護衛艦」、TC-90教練機，兩國身為印太地區的國家，近年已感受到解放軍海空軍的威脅與壓迫，無論是中國派遣航空母艦進行海上編隊操演，或是自二〇一五年開始執行的「遠海長訓」任務，基於「自由、開放的印太」地區（Free and Open Indo-Pacific, FOIP），位在島鏈上的日菲，有其責任捍衛該區域的安全與航道通暢。

菲律賓身為南海主權聲索國之一，近年在南海時常遭到中國海警的侵襲與騷擾，兩國執法船隻不時發生碰撞與衝突，造成菲國政府相當不滿。基於捍衛菲國海洋權益，及面對中國海警擴張的事實，高市表達願意持續協助菲國海岸警衛隊進行相關的能力建構，包括日本提供巡邏艦、聯合演訓，提升菲律賓實力的同時，協助南海地區的和平與穩定。

印太地區情勢不穩，日菲兩國領導人將繼續透過「官方安全協助」（Official Security Assistance）持續合作與溝通，兩國也決定提前召開下一屆日菲外交與國防部長的「二加二會議」，針對區域內的情勢進行意見交換。

隨著共軍的持續擴張，印太國家基於自身國家主權、海洋安全，勢必在國防議題上進行深度合作與交流。菲律賓受限於自身國力，無法單方面面對解放軍、海警的「灰色地帶戰略」，主動和日本政府進行相關議題的合作是基於菲律賓主權、安全上的顧慮，畢竟在「叢林法則」的國際關係中，國家安全始終是各國重視的課題。

（作者為淡大戰略所博士生）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書