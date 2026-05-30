自由廣場》印太安全 深化中的日菲關係

◎ 宋磊

日本、菲律賓、台灣皆為第一島鏈上的重要行為者，日本首相高市早苗日前和菲律賓總統小馬可仕舉行峰會，會議進行約一小時，兩國正式升格為「全面戰略夥伴關係」（Comprehensive Strategic Partnership），未來兩國將針對國防、外交等面向進行深度合作。

此次峰會，日本政府同意未來向菲律賓轉交除役的「阿武隈級護衛艦」、TC-90教練機，兩國身為印太地區的國家，近年已感受到解放軍海空軍的威脅與壓迫，無論是中國派遣航空母艦進行海上編隊操演，或是自二〇一五年開始執行的「遠海長訓」任務，基於「自由、開放的印太」地區（Free and Open Indo-Pacific, FOIP），位在島鏈上的日菲，有其責任捍衛該區域的安全與航道通暢。

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菲律賓身為南海主權聲索國之一，近年在南海時常遭到中國海警的侵襲與騷擾，兩國執法船隻不時發生碰撞與衝突，造成菲國政府相當不滿。基於捍衛菲國海洋權益，及面對中國海警擴張的事實，高市表達願意持續協助菲國海岸警衛隊進行相關的能力建構，包括日本提供巡邏艦、聯合演訓，提升菲律賓實力的同時，協助南海地區的和平與穩定。

印太地區情勢不穩，日菲兩國領導人將繼續透過「官方安全協助」（Official Security Assistance）持續合作與溝通，兩國也決定提前召開下一屆日菲外交與國防部長的「二加二會議」，針對區域內的情勢進行意見交換。

隨著共軍的持續擴張，印太國家基於自身國家主權、海洋安全，勢必在國防議題上進行深度合作與交流。菲律賓受限於自身國力，無法單方面面對解放軍、海警的「灰色地帶戰略」，主動和日本政府進行相關議題的合作是基於菲律賓主權、安全上的顧慮，畢竟在「叢林法則」的國際關係中，國家安全始終是各國重視的課題。

（作者為淡大戰略所博士生）

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