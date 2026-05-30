自由廣場》變電所本無害 輝達用電照出科普盲點

◎ 林基興

AI大廠輝達要在北投士林科技園區設立海外總部，但變電所呢？台電與北市府各持己見，例如，北市府傾向「地下化」方案，但台電說基地位於基隆河堤旁，地下化有淹水風險，且工期九年，若採地上化可縮短至五年。其實，北市府深知民眾擔憂變電所電磁波而抗爭，因此要求地下化而「眼不見而淨」。結果，因攸關國家需求與兩造聲譽，後來折衷為「部分地下化方案」；弄得媒體戲言「黃仁勳喊話終於來電了」。

話說法國文豪雨果的名著《鐘樓怪人》，描述巴黎聖母院敲鐘人面惡心善。英國牛津大學物理學家頁里森（Allison）比喻電力設施如鐘樓怪人醜醜的，但實裨益社會。類似地，民眾常覺變電所可怕而嫌棄或歸罪，但每人用電需要它。多年來，抗爭導致的損失甚鉅，例如，前年新北特教變電設施遷移費用一三六〇萬，而卅年前遭封閉的海洋大學變電所建造費兩億元。

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歸根究底，爭議的源頭是電磁波是否有害，就如當今北市府所言「地上型可能造成周遭校園電磁波干擾等疑慮」、當地里長擔心房價下跌。電磁波無影無蹤，一般人或覺隱形危機，而寧可信其有害。但人體本為「發電機」，人體神經和肌肉活動會自然感應電流，外界磁場對人體的影響約千倍遠小於人自身產生的。世衛第三二二號文件〈暴露於極低頻電磁場〉，確認「無證據顯示電力傷人」，美加等國並無電力電磁波規範，亦即，無害而不需管制。一般變電所外的電磁波常低於十毫高斯，與冰箱等家電差不多，至於其附近，則因與距離平方成反比而遠遠更低；遑論地球磁場五百毫高斯。

記取教訓，首先，科教重要，民眾應理解科學而不擔心變電所；其次，高階決策者需有心解決，包括借力使力（如輝達）。但自力更生才是上策，從今起，不論是否輝達助力，國人均可和衷共濟吧？

（作者為大學教授）

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