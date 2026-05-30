自由廣場》遏止校園濫訴 讓教師安心教學

◎ 李嘉賢

前幾日高雄市四維國小發生教師墜樓身亡事件，原本這起事件並沒有被電子媒體所報導，但它卻宛若深水炸彈般，不斷地在網路平台發酵，把全台教師們這幾年因為濫訴所積累的冤屈與無奈徹底引爆了！

一個已經獻身教育三十年即將退休的教師，最終竟然選擇了墜樓結束自己的生命，這樣的決絕，怎能不令全體教育人心痛呢？

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長期以來，台灣教師都是最沉默且配合的一群人，上級單位一聲令下，教師們即便覺得委屈、不合理仍默默扛下，從執行導護勤務，到撰寫一些與教育無關的報表皆是如此。但是，濫訴把教師們硬生生地送進校事會議，接受無情的調查拷問，最後即便證明無辜，也已經身心俱創；更重要的是，這樣的一套制度，已經成為恐龍家長整肅看不順眼教師的工具，而最終陪葬的卻是絕大多數還有心向學的學生。

現在的教育現場，教師們都宛如驚弓之鳥，處在極為高壓的狀態，因此，教育部真的不能再繼續以鴕鳥心態來看待這起事件，甚至還天真地以為這只是一起個案。

倘若，教育部及政府有心想解決這個問題，讓教師們安心教學，光增設心理輔導與諮商人力是不足的，因為即便教師尋求心理輔導與諮商，濫訴的問題還是存在，因此唯有從問題的源頭，從制度層面著手，才能發揮釜底抽薪的功效。

首先，投訴者必須自行提供明確可供驗證的證據，而非由被投訴的教師設法自證清白，若投訴方無法提供證據便概不受理；其次，只要調查證明是濫訴，除了歸還蒙冤教師在調查期間原本就應有的薪資之外，縣市教育局處也要主動協助蒙冤教師向投訴方求償，如此才能遏止濫訴的風氣。最後，保障全體教師合理的管教權，讓教師有底氣管教學生，否則既要馬兒好又要馬兒不吃草，只是無稽之談。

如果教育部不願意正視並好好處理這個問題，這起教師墜樓事件就不會是最後一起，期盼教育部能夠更有擔當，成為全台教師們的後盾，而非扯教師的後腿！

（作者為教育工作者）

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