自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》遏止校園濫訴 讓教師安心教學

2026/05/30 05:30

◎ 李嘉賢

前幾日高雄市四維國小發生教師墜樓身亡事件，原本這起事件並沒有被電子媒體所報導，但它卻宛若深水炸彈般，不斷地在網路平台發酵，把全台教師們這幾年因為濫訴所積累的冤屈與無奈徹底引爆了！

一個已經獻身教育三十年即將退休的教師，最終竟然選擇了墜樓結束自己的生命，這樣的決絕，怎能不令全體教育人心痛呢？

長期以來，台灣教師都是最沉默且配合的一群人，上級單位一聲令下，教師們即便覺得委屈、不合理仍默默扛下，從執行導護勤務，到撰寫一些與教育無關的報表皆是如此。但是，濫訴把教師們硬生生地送進校事會議，接受無情的調查拷問，最後即便證明無辜，也已經身心俱創；更重要的是，這樣的一套制度，已經成為恐龍家長整肅看不順眼教師的工具，而最終陪葬的卻是絕大多數還有心向學的學生。

現在的教育現場，教師們都宛如驚弓之鳥，處在極為高壓的狀態，因此，教育部真的不能再繼續以鴕鳥心態來看待這起事件，甚至還天真地以為這只是一起個案。

倘若，教育部及政府有心想解決這個問題，讓教師們安心教學，光增設心理輔導與諮商人力是不足的，因為即便教師尋求心理輔導與諮商，濫訴的問題還是存在，因此唯有從問題的源頭，從制度層面著手，才能發揮釜底抽薪的功效。

首先，投訴者必須自行提供明確可供驗證的證據，而非由被投訴的教師設法自證清白，若投訴方無法提供證據便概不受理；其次，只要調查證明是濫訴，除了歸還蒙冤教師在調查期間原本就應有的薪資之外，縣市教育局處也要主動協助蒙冤教師向投訴方求償，如此才能遏止濫訴的風氣。最後，保障全體教師合理的管教權，讓教師有底氣管教學生，否則既要馬兒好又要馬兒不吃草，只是無稽之談。

如果教育部不願意正視並好好處理這個問題，這起教師墜樓事件就不會是最後一起，期盼教育部能夠更有擔當，成為全台教師們的後盾，而非扯教師的後腿！

（作者為教育工作者）

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書