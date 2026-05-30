自由廣場》5月4次戰巡 論中共「島鏈內外」戰略算計

◎ 林穎佑

隨著五月氣溫的驟升，中國已對我國執行四次「聯合戰備警巡」，分別出現在五月一日、六日、十九日與二十五日。若把這種高頻次的軍事行動與近年來情勢比較觀察，確實不尋常。

這代表過去認為中國近期對台襲擾的架次下降威脅降低，可能與當前的台海安全態勢有所出入，也配合近期媒體揭露的「第一島鏈周邊逾百艘中國船艦部署」，都可發現固然在川習會後中國並無發動對台大規模針對型軍演，取而代之的是高頻率的聯合戰備警巡與海軍艦船的出動。這應為海軍為主導的操演，如同在二〇二五年十二月初，中國透過海軍艦船在東海、台海與南海進行多達近百船艦在第一島鏈內的演練，這應為解放軍海軍每半年一次的軍種演練。雖說如此，艦隊規模雖大，但並未到達跨軍種的聯合作戰。

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從近期解放軍的動態觀察，雖然以東部戰區主導的對台聯合戰備警巡在五月時次數上升，但並未提升到如聯合利劍、海峽雷霆等針對台灣的大型軍演，代表北京雖然持續保持對台軍事施壓常態化，但並不會想要升高台海的緊張局勢。相反地，在美菲日肩並肩（Balikatan）演習過後，美國透過日本與菲律賓來協防印太的局勢已非常明顯。對中國而言，相較於台海，東海與南海更是軍事威懾的優先對象，並利用航艦突破第一島鏈作為遠海長航的主力。如日本便發布在五月廿五日中午遼寧號編隊出現在沖之鳥礁西南方約八八〇公里處的海域，其中遼寧號航艦外亦有〇五五型萬噸級驅逐艦「無錫號」、〇五二Ｄ型驅逐艦「開封號」、〇五四Ｂ型護衛艦「漯河號」，以及九〇一型綜合補給艦「呼倫湖號」，其中出現九〇一綜合補給艦，便與其接下來的遠航任務有關，配合在廿二日突穿宮古海峽的〇七五兩棲突擊艦編隊，很有可能會如同二〇二四年九月〇七五與山東號一同演練的「遠海遠域」實戰化訓練一樣，但今日是由遼寧號來進行相關的演訓科目。

固然，解放軍船艦在東海、南海以及西太平洋的活動，距離我國尚有距離。但這不代表我國即可高枕無憂，北京除聯合戰備警巡之外，更會優先運用海警作為衝擊壓迫我國的第一線部隊，並且輔以認知戰來弱化我國心防，畢竟最堅固的城牆要從內部突破。如何面對中國接踵而來的混合戰威脅，便是我國需面對的挑戰。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所副教授）

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