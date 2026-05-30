自由廣場》從民意看國家認同 跨越統獨的主權共識

◎ 洪浦釗

台灣社會對兩岸關係的認知，正在出現一個根本性的變化。過去幾十年，統獨議題始終是台灣政治最具爭議的分歧來源，但從近期陸委會與美麗島電子報公布的民調來看，主流民意真正凝聚的地方，已經不是統獨選項的表態，而是對主權現狀的認知。這樣的變化正在超越政黨支持與傳統政治光譜，逐漸成為台灣社會的主流認知。

兩岸主權互不隸屬是台灣主流民意

陸委會最新民調顯示，七成二民眾贊成中華民國與中華人民共和國互不隸屬，近八成八支持台灣的未來必須由兩千三百萬人民共同決定。美麗島電子報同月份民調則顯示，七成三民眾認為目前兩岸關係就是國家與國家的關係，近七成反對台灣和中國大陸無論如何最後都應該統一。兩份民調雖然設計方向不同，卻共同呈現出相同趨勢，兩岸主權互不隸屬與各自治理的現實，在台灣內部已擁有穩固的社會基礎。

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現實經驗遠比政治口號更具說服力

這樣的民意走向，也正在壓縮統派人士長期主張的「憲法一中」論述空間。當超過七成民眾認為兩岸屬於國家與國家的關係時，傳統一個中國各自表述的論述，也愈來愈難獲得主流民意支持。民眾每天面對的是兩套不同的憲政體制、兩個政府、兩套司法管轄權，以及截然不同的政治制度。這樣的現實經驗，遠比政治口號更具說服力。

兩種制度的差異凸顯台灣主體性

今天台灣社會所理解的維持現狀，與卅年前已有明顯不同。過去的維持現狀帶有等待與觀望的色彩，如今所要維持的，則是民主制度、自由生活方式與自主治理的現狀。許多人未必會把自己定義為台獨支持者，但同樣不接受中國擁有治理台灣的權力。

這種政治共同體意識的鞏固，並非來自單一政黨的動員，而是台灣民主化三十年累積的結果。與此同時，中國近年持續收緊的威權統治，也加速了這種認知的形成。香港局勢的變化、新疆與西藏的人權議題、對台軍事威嚇以及外交打壓，都讓台灣社會更清楚看見兩種制度之間的差異。中國施加的壓力愈大，台灣社會對自身主體性的認知愈清晰。

理解自己的國家，守護這個國家

對成長於民主選舉、新聞自由與公民社會環境下的年輕世代，這種認知更像是一種生活經驗。他們經歷的是總統直選、政黨輪替與公民參與，因此國家認同不只是歷史課本上的概念，而是真實存在的政治與社會生活。

民進黨第二次執政已邁入第十年，中華民國的國號並沒有改變。不同政治人物或許使用中華民國、中華民國台灣或台灣等不同稱呼，但從民調結果來看，民眾愈來愈在意的已經不是名稱，而是主權歸屬。

兩岸互不隸屬、中國無權治理台灣，已成為台灣跨越政黨界線的主流認知。如何理解自己的國家，及如何守護這個國家，也將成為台灣社會下一階段的重要課題。

（作者為大學專任教師、東海大學中國大陸暨區域發展研究中心副執行長）

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