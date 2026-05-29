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社論》馬辦家變凸顯代理人法的急迫

2026/05/29 05:30

自稱「不經手金錢」的蕭旭岑，被揭露於二〇二三年十月曾親手收受台商百萬元捐款，且未留下入帳紀錄。（資料照）自稱「不經手金錢」的蕭旭岑，被揭露於二〇二三年十月曾親手收受台商百萬元捐款，且未留下入帳紀錄。（資料照）

馬英九基金會的財務問題持續延燒。身兼董事長的前總統馬英九，本週一委託前國安會秘書長金溥聰等人召開記者會，公布前幕僚蕭旭岑、王光慈涉及不法的事證。自稱「不經手金錢」的蕭旭岑，被揭露於二〇二三年十月曾親手收受台商百萬元捐款，且未留下入帳紀錄。此外，基金會今年二月舉辦尾牙時，王光慈於當天發放年終與績效獎金，直接告知基金會人員「錢是來自台商的捐款，給現金不用繳稅」。「馬辦家變」從馬英九的是否失智等健康狀況交鋒，到收受不明資金的違法疑雲，不斷升溫。蕭、王兩人對於收錢未否認，但辯稱馬英九知情並指示用於公務。以「馬知情、但忘記」轉移指控，或為涉及的背信、侵占等罪卸責，然而，已無法掩蓋背後逐漸浮現的紅色滲透疑慮。

金溥聰於週一公布的照片顯示，將百萬元現金交付給蕭旭岑的韓螢煥，為中國廈門台商協會會長，並於今年四月當選「中國大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會」（台企聯）會長。廈門為中國對台統戰的重要平台，去年底，中共即透過廈門台協舉辦活動，找了多位國民黨立委赴中。彼時正值美國政府宣布一一〇億美元對台最大單筆軍售案、賴政府向立法院提出一．二五兆元國防特別條例草案之際，台商圈盛傳中共急於接觸在野政治人物，伸手介入國防預算與國安修法。之後軍購案審議百般受阻，國安修法亦止步不前，被認為與中共設定劇本吻合。韓螢煥並非單純經營事業的台商，所接掌的台企聯，除受中國國台辦政治指導，中方官員還任名譽會長，台企聯被視為執行對台工作的統戰組織。

值得探究的是，照片曝光後，蕭旭岑辯稱：「如果這筆錢要私用，根本不會大方拍照，反而證明他坦蕩蕩、光明磊落。」但實際上，該照片是從王光慈的電腦硬碟被查出，並非蕭主動公開。此外，韓螢煥要給一百萬元，是以現金而非支票等方式交付，說明韓不希望見光，不願意留下金融足跡。若僅是台商個人的單純捐款，以其對中共的積極配合，襄助傾中的馬英九，本應該大肆宣傳，功勞簿記上一筆。然而，隱密送錢，不必入帳，完全不知後續用途，也讓人合理懷疑是否還有其他尚未曝光的捐輸。至於「大方拍照」，熟悉中共統戰模式者皆知，這不僅是為留存紀錄，更是預為未來「不聽話」時的要脅憑據。我國近年起訴共諜案態樣，包括現役軍人以拍片、簽署文件等方式來「確認」對中共宣誓效忠。韓螢煥交付款項手法如出一轍，恐是以備日後不時之需。

金溥聰揭發蕭、王的財務問題，是二〇二三年十月以及今年二月的兩個時間點，這當中橫跨的兩年多，或說在二〇二三年十月之前，還有無其他不明資金的收受，無從得知。我們期待馬英九基金會能進一步公開資訊，蕭、王亦應主動釋疑，而非以更多說辭掩飾問題。此外，目前所知最早收受現金的時間，仍在馬英九享卸任總統禮遇的階段，因此蕭旭岑辯稱因經費短缺而另尋財源的說法是不攻自破。更重要的是，收受的時間接近二〇二四年一月總統及立委大選期間，時機敏感，引發是否有違「反滲透法」，涉及協力介選等疑慮。當時選戰高峰，中共正針對台灣基層、社團加大力道安排低價旅遊與邀訪赴中，或明或暗指示投票對象。台商會長在特定時間送錢，更加啟人疑竇。「馬辦家變」一張照片，曝光出不透明資金輸送，是必須正視的國安課題。

國民黨中央對於馬辦「家醜」的反應，多圍繞在馬英九有無失智，避重就輕。蕭旭岑本週亦以黨副主席身分赴中，未受影響。這看出曾帶領國民黨八年執政的馬已經被國共雙方晾一旁。至於疑似收受紅錢的爭議則是輕描淡寫，或用個人失智來轉移焦點，掩蓋可能的國安滲透。馬英九在任總統時對中國的不設防，如今卸任後身旁幕僚藉機大撈「兩岸紅利」，或是因緣果報。然而，這當中浮現的安全漏洞，則已超越所謂家變歹戲。尤其，中共利用在地協力者為白手套並設下斷點，輸入大筆現金，規避監管，形同地下金流，司法機關更難追查。我們曾盼能比照美國、澳洲等國實施「代理人法」，要求揭露資金來源，但未能完成立法。這已是中共滲入民主國家的慣用手法，日本政府近日也表明要制訂「外國代理人登記法」防堵間諜等不當干涉活動。賴政府應重新研議並推動「代理人法」，隨著選舉熱季到來，更加凸顯其急迫性與必要性。

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