自由廣場》為賴清德與川普通話做準備！

◎ 孟沛德

美國總統川普在北京會晤後表示，他會致電台灣領導人。在他所說的所有話中，最令台灣與美國震動的，是川普一再暗示他可能會致電賴清德總統。台灣人需要理解關於這通可能發生的電話的兩個重點，並以此作為回應的指引。第一，台灣單方面無法使這通電話發生，但可以讓它更容易發生。第二，這通電話是一個高風險、高報酬的機會，因此台灣必須相應做好準備。

通話是很可能發生的。川普總統的行事與發言方式不像一般政治家。如果告訴他有些事不能做，他幾乎肯定會去做，試圖藉此證明你錯了。

請繼續往下閱讀...

如果這通電話真的發生，川普很可能是臨時起意打電話。這通電話可能會來得很突然，而且很可能出乎意料。他可能會用自己的手機打。他也可能是在看到某則新聞後，一時興起就打了這通電話。總統對總統的通話通常不會遵循一般的官僚程序。

台灣的角色，是讓這通電話變得容易，並移除障礙。台灣政府可以確保川普總統有賴總統的電話號碼，也確保川普知道，只要他打來，賴總統就會接電話。賴總統可以準備好在接獲通知的瞬間接聽電話。口譯人員也應隨時待命，因為從川普與世界領袖會晤時多次被鏡頭捕捉到的情況可見，他不喜歡幕僚在身邊逗留。

這樣一通電話對台灣而言將是高風險、高報酬的機會。我在台灣聽過許多人質疑這通電話是否明智。但同一批人也抱怨，川普總統在與習近平主席的對話中吸收了中國共產黨的宣傳論述。問題在於，對川普而言，賴總統只是一張紙上的一個名字。他本人並不認識台灣；他也不知道賴總統是什麼樣的人。台灣領導人需要在川普面前被「人性化」。川普重視人與人之間的直接互動，也相信兩個人只要坐下來談，就能達成交易。

讓事情容易發生的必要性與風險，意味著台灣政府——尤其是賴總統——必須做好準備。賴總統相信說服，但川普總統相信交易。賴總統需要思考的，不是如何陳述理由，而是台灣手中有哪些實質籌碼。台灣政府常常表現得像「好學生」，但川普喜歡那些敢拚、會為自己奮戰的人。這是一種心態上的差異，所以需要轉變。

另一個必要的準備工作是我們在美國所說的「高壓模擬演練」（murder boarding）或「紅隊演練」（red teaming）。賴總統需要與一位可信任、能扮演川普總統的美國人練習。他需要感受對話可能如何偏離軌道，或是一旦他不再從「交易」的角度談話，對話會發生什麼樣的改變。雖然有時候賴總統與川普總統用不同的詞彙在談論這些事情，但他們有重要的共同利益與共同盟友。雙方應接受這些差異，並專注於行動和結果。

美國有許多台灣的支持者，同時也是川普總統的朋友。台灣政府應邀他們參與協助賴總統準備。駐美國台北經濟文化代表處也應向在美國的台灣支持者們徵詢如何與這位美國總統溝通。

即使通話最後沒有發生，這項準備也會讓台灣更聚焦於如何與將執政至二〇二九年一月的美國政府更好地溝通。

那些曾勸阻賴總統打電話祝賀川普連任的人，現在應該認清其錯誤所帶來的後果。在美國讓台灣領導人被看見、被以一個「人」理解，是一項至關重要的任務，而祝賀川普連任原本會是最容易的方式。如今這件事更困難，但現在機會再次出現。

台灣政府應該把這件事變得容易！

（作者是詹姆斯敦基金會（The Jamestown Foundation）的會長，並擔任 Pacific Prospects LLC 負責人。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法