自由廣場》有感政策 助民成家、養得起孩子

◎ 姚孟昌

日前，賴清德總統向國人宣布「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」十八項措施。其政策不僅因應當前「少子化」的國安危機，更是以確保國人的家庭權利以及保障兒童生存與發展權利合乎「最佳利益原則」為目標。惟該政策能否有效落實，尤需立法院各黨團的全力支持。蓋人民權利與國家未來都超越政黨利益，在野政黨若以人民為念，就不應執意杯葛阻攔。

十八項政策最大亮點在於對弱勢人民的扶助，如「〇到十八歲成長津貼」確保兒童不會在未來發展時輸在起跑點；擴大加碼「人工生殖補助」與產後照護對於中低收入者鼓勵甚大；「強化平價托育」對於 「雙薪無後盾」或「單親」家庭更是福音；「教育加碼」 除了減輕家長負擔，更關係孩子的受教權利；延長產假與設立「育兒假」對於職業婦女幫助甚大，有助確保男女平權。

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政府除須落實「協助人民養育子女權利」的國家義務，也須保障人民「成家」權利。人民若無居住權、工作權、基本收入、身心健康權利、休憩假期與社會安全之保障，何敢成家？就算有了小孩，孩子也會因父母狀況不佳而欠缺安全、適宜的生長環境。

因此，筆者期盼政府能繼續強化更有利人民成家的政策，如放寬婚育家庭的認定標準、擴大照顧新婚及育兒家庭的住房需求；減輕青壯年勞工兼顧育兒與職場的雙重壓力，推動諸如鼓勵僱主或企業每日減工時或允許員工彈性上下班的具體措施等。

當人民能夠順利「成家」，就會對於政府的「家庭支持新措施」越發有感。

（作者為大學教師）

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