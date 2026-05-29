自由廣場》資安風險 中製智慧攝影機應檢測

◎ 陳宏煇

報載，數位發展部日昨公布四款中國App的資安檢測結果，除了高德地圖有資安疑慮外，另外民眾經常使用的影音平台「嗶哩嗶哩（bilibili）」、「愛奇藝（iQIYI）」，以及聊天軟體「BIMOBIMO」等也都有資安風險，數發部建議民眾應該謹慎評估使用。

事實上，這四款App都是民眾較常在手機上使用的中國產品，因為其使用方便與價格便宜，因而讓民眾忽略其中可能潛藏的資安風險，但除了中國製的App產品外，近來因為醫美診所偷拍案而使民眾擔心害怕的針孔攝影機，以及智慧型攝影機，而這些攝影機多數都是中國製造的，其中又以小米科技所製造的智慧型攝影機在台灣大行其道。

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筆者以為，中國小米科技所製造的智慧型攝影機，因為價格便宜（網購一台不到六百元）、體積小，而且畫質清晰，還可聲控及錄影音，只要一隻手機就可遠端監控，加上照顧長輩及防止偷竊的需求，因此許多家庭都會購置安放在家中客廳或是長輩的房間。

筆者認為，中國小米科技所製造的智慧型攝影機宣稱擁有獨特的安全晶片，不但可以防止駭客入侵，還可以將資料完全的加密傳輸，另外它還採用AI人體偵測演算法，能立即鎖定並蹤偵測到的動作，並即時傳送至使用者的手機，但令人擔心的是，它除了傳到使用者的手機外，是否也將資料傳輸對岸的資料庫，如此多數民眾的私密資料一旦傳到對岸，並且運用AI彙整及分析整理，那後果將不堪設想。

筆者建議，數發部除檢測中國製的App外，也應對中國製的智慧型攝影機予以檢測，如有相關的資安風險與疑慮，應斷然要求禁止販售，以免私密資料外洩到對岸，甚至流入詐騙集團手中，造成國人生命安全及財產的危害。（作者為大學生輔人員）

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