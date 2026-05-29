自由廣場》【李筱峰專欄】 從一張漫畫看「中共同路人」

這張漫畫不是AI合成，這是一九八〇 年代中國國黨在軍中、學校、媒體宣傳「台獨是共匪同路人」的一張政治漫畫。（作者提供）

這張漫畫不是AI合成，這是一九八〇 年代中國國黨在軍中、學校、媒體宣傳「台獨是共匪同路人」的一張政治漫畫。圖中，中共騎著一隻被標示為「台獨」的馬，手上拿著一支旗幟，寫著「和平統戰」。意思是，中共利用海外的台灣獨立運動，在搞和平統戰。中國國民黨不只把海外台獨人士說成是「共匪同路人」，而且也同時將當時為爭取民主自由的「黨外」民主運動一起湊在一起，稱為「三合一敵人」。這「三合一」不是咖啡，是指「共匪」、「島內民主運動」及「海外台獨運動」。

我們來看看當時總政戰部主任許歷農的一段談話，最具代表性。他在一九八七年五月十二日視察東引發表談話說：「思想教育非常重要。尤其目前一些偏激的陰謀分子〔按指黨外民主運動〕，處心積慮做破壞、分化顛覆的工作，…。我們現在講共匪、台獨、及國內陰謀分子，他們的結合，我們稱之為『三合一』敵人。『三合一』敵人對我們的陰謀、顛覆、破壞企圖日益在強化進行，如果我們不在意思想工作上加強，就很容易上當。這些偏激的言論，完全以造謠為主，這是共匪一貫的手法。」

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誰能料到，這位當年的「反共」宣傳大將，在蔣經國死後，搖身一變，成為媚共急先鋒的「許老爹」，跑去中國和他昔日指罵的「共匪」唱和「統一」。二〇一四年九月廿六日，許歷農在北京人民大會堂會受中共中央總書記習近平接見時，向習近平表達希望看到中國「統一」；此後許歷農又數次朝「共」，公開表明「不再反共」。

自兩蔣死後、李登輝被他們趕走、本土政府上台之後，整個中國民黨開始轉向，全部放棄反共，紛紛在朝「共」輸誠的路途上，絡繹不絕！現在的鄭麗文主席，不僅不反共，根本就是投共。立法院裡面那群試圖毀憲亂政，癱瘓財政、摧毀台灣國防的藍白政客，簡直成為中共的代言人、協力者。

而當年被國民黨罵為「共匪同路人」的台獨主張者，反而是被中共指為「叛國分離份子」、「台獨頑固份子」！

原來真正的「中共同路人」今天終於昭彰現形了！就是當年罵我們是「共匪同路人」、把我們視為「三合一敵人」的那群政治詐騙集團！

看來，前述當年那幅漫畫裡面那隻馬身上的「台獨」二字，應改為「中國國民黨」，才符合事實。

（作者李筱峰為台北教育大學名譽教授）

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