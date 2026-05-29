自由廣場》數據戳破北市府 「中央處理器」再＋1

備轉容量率比較（作者提供）

◎ 謝志誠

近日，北士科供電問題掀起熱議，到底是蔣萬安及藍營所稱的「沒能源沒電力」及試圖問題扯到能源轉型及非核家園，或如沈伯洋及綠營所指控的，問題在北市府遲遲不提供興建變電所的土地及蔣萬安習慣的「中央處理器」手法？

眾所周知，北市是一個沒有大型傳統發電廠（如核能、火力、大型水力電廠）的大都會，其主要的電力都得靠外縣市的發電廠來供應。「變電所」是電力的轉換站。其他縣市的發電廠所發的電要供應給台北市使用，必須以「高電壓」的型式「長途傳送」，再透過「變電所」「層層降壓」，才能轉換成台北市家戶或工廠可以直接使用的電。

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怪責能源轉型及非核家園？作者追蹤自二〇二五年五月十八日至二〇二六年五月十八日，非核家園第一年的逐日「備轉容量率」合計三六六個日子，備轉容量率超過十％（供電充裕）的天數為三三八天，處於供電吃緊的黃燈（備轉容量率介於十％～六％）有廿八天，年度平均備載容量率為十九％，同樣地去追蹤一九九五年五月十八日至一九九六年五月十八日的逐日備轉容量率，合計三六七個日子，備轉容量率超過十％（供電充裕）的天數為二五八天，處於供電吃緊的黃燈（備轉容量率介於十％～六％）有五十六天，處於供電警戒的橙燈（備轉容量率低或等於六％）有五十三天，年度平均備轉容量率只有十六．五四％。

再者，非核家園的這一年間，台灣經濟更非十年期的昔日所能比，用電量大幅成長下，並未發生核電幫所詛咒的缺電，還要責怪能源轉型及非核家園嗎？

據作者了解，台電為協力解決迫在眉睫的供電問題，只能忍辱負重，從別的變電站勻用一小部分，再加上臨時性的變電設備，設置臨時變電所臨時供電。但為求穩定供電，台北市政府還是得儘速提供興建變電所的土地！

（作者為台灣環境保護聯盟會長）

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