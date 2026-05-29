自由廣場》「光速雙標」 文林變電所的公民課

◎ 池明

卡關多時的北士科「文林變電所」，在AI教父黃仁勳一句「台灣需要更多電」，北市府猶如大夢初醒，光速妥協。原先堅持的九年工期與全地下化，瞬間退讓為半地下化，甚至開綠色通道搶建臨時變電所。看似皆大歡喜的結局，實則暴露了蔣萬安和李四川「重招商、輕配套」的短視與怠惰！

過去北市府與地方民意看似站在一起，高舉「都市計畫法規」、「校園電磁波疑慮」與「市容景觀」的大旗，對台電寸步不讓。完全無視台電早已警告基隆河堤旁地下化的淹水隱患，將防洪風險拋諸腦後，放任審查程序在假議題中空轉。放眼全球總體經濟趨勢，AI與半導體產業鏈肯定是帶動股市市值與GDP成長的火車頭，但尖端產業同時也是「吃電怪獸」，理當超前部署水電等基礎設施，如今差點釀成二〇二九年科技總部落成卻無電可用的國際級笑話。

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當黃仁勳一開口，那些曾經神聖不可侵犯的原則，立即化為烏有。此等面對基層民意搬法規，遇到科技巨頭馬上轉彎的雙重標準，徹底剝奪了在地居民的程序參與權。這豈是北市府自詡的高效率？根本是欲蓋彌彰，實為基礎建設戰略無能的障眼法！

這場文林變電所的「大逆轉」，最不堪的莫過於徹底現出了市長蔣萬安與前副市長李四川的施政怠慢。一位是將輝達總部進駐視為頂級政績的明星市長，輔以深厚工程背景自居、號稱「川伯」的專業副手，聯袂導演一整年政治拖延，先任由都市計畫淪為討好地方選票、政治甩鍋中央的談判籌碼，卻在科技巨頭的一句話面前集體翻車。

台灣絕對歡迎國際頂尖企業投資台灣，帶動產業升級，但一個成熟的國家，投資環境不應建立在市長隨時可切換「優先層級」、或亡羊補牢的「綠色通道」。黃仁勳的皮衣與招牌微笑，雖挽救北士科供電危機，卻扒光了首都圈執政國民黨的新衣。未來雙北市長若隨時能把「依法行政」當成彈性公關，還有誰相信那些煞有其事的公聽會與專業評估？

（作者為教師）

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