社論》「馬基會」的「接線生」

有道是，照片會說話。蕭仔、現鈔、台商，三位一體的照片。這是唯一的照片嗎？（資料照）

馬英九基金會之亂，大場面持續浮上水面。現在看到的場面，比起未來的場面，搞不好只是小場面。與此同時，從「馬基會」之亂初始，國民黨方面就有人憂心如焚，再這樣亂下去不是好事，許多不為人知的國共交流秘辛、暗盤，說不定會從這個線頭被拉出來。或許，北京正在危機處理，動員台灣協力者趕築防火牆，以免「馬基會」大暴走一發不可收拾。倒是，此事既未進入司法程序，聆聽各說各話者，不可沒有無罪推論的認識。

這場藍營戲中戲，多數國民黨人有志一同：儘早息事寧人，勿令親痛仇快。從而，馬英九所關注的侵占背信，那些人巴不得早點翻過這一頁。既然是自己人，就應該關起門來私了，以免家醜外揚，對簿公堂，衍生案外案，槓上開花。巧的是，那些人不無靠兩岸交流、統戰紅利營生者。於是，馬英九所堅持的個人事小，必須以兩岸大局為重！不知醫學鑑定如何，甚至沒有親身接觸，也能言之鑿鑿馬英九病得不輕，何能取信公眾？人人皆曰失智就「被失智」了，這種社會死的慢性謀殺，難怪馬英九要忿忿不平為自己說話。

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目前，爭執雙方都自稱是愛護馬英九，但除了家屬聲明所提照顧安排，並未見來自醫療機構的正式診斷報告。爭執所在，表面是「馬基會」的財政紀律，同時若隱若現另一個冰山之角，即，蕭王安排的活動，馬英九未必知情。例如，馬習會十周年研討會，主角馬英九竟然沒有出席。依馬金的說法，馬本人根本不知道當天有此活動！而當年連配角都不是的鄭麗文，反而以主席之姿發表長篇演講，儼然以新的中國代理人控場。這就令人好奇，馬英九是不是被刻意從兩岸交流清場出局，以便將北京在台灣的代理權，無縫接軌轉手給另一個人。換句話說，蕭王是不是涉嫌利用馬英九的光環，把國共一家親甚至台商金主的線，由馬英九穿針引線至鄭麗文身上？馬金之項莊舞劍、意在沛公，劍指的不無可能是這個方向。

有道是，照片會說話。蕭仔、現鈔、台商，三位一體的照片。這是唯一的照片嗎？還有別的台商、別的現鈔合照嗎。還有沒出現在任何照片的金流嗎？那些資金來台灣是什麼用途？那些勤跑中國的藍委、政客是否有類似好康？凡此，背後有沒有中共統戰部門在操盤？這個面向，則是國民黨內中國代理權移轉之外，更嚴重的國安問題。所以，該啟動的不僅是「財團法人法」，「反滲透法」等國安機能更不能失能。而做了見不了光的事，出事推給馬英九「又忘記了」，自己可別忘了還沒曝光的事。

馬金蕭王鬥法，不禁令人想起馬王鬥。二〇一三年九月，馬主席開除王院長黨籍，意圖拔掉他基於不分區立委的立法院長。這一幕，不久前還投影於特別軍購案之亂，鄭麗文的副主席撂話，開除韓國瑜黨籍。當年，馬主席的鬥爭技巧一般般，硬是讓政壇老江湖笑傲江湖。好事還在後頭，這個背景也成為太陽花學運的溫床，從而，預告了二〇一六馬政府執政失敗的結論。結果，就是風光了八年，馬英九黯然離場，改採更統的論調，到中國討生活。可惜，人會老，終會步連戰之後，統戰價值日薄西山。「馬基會」之亂，劇情發展至今，彷彿有點令人恍然大悟，去年底國民黨主席選舉，北京為何力推鄭麗文上位。從這個視角觀察，馬金蕭王鬥法，如果蕭王其實是老江湖，而北京也配合出手，可能會更加複雜、慘烈、扣人心弦。

言歸正傳，回到蕭王。不論出於何種動機，在醫院、法院的專業鑑定出爐之前，賣力鋪陳馬英九遜位、鄭麗文登基的「接線生」，不惜將馬英九最在乎、最得意的歷史資產，像桌上的塵埃一般用抹布拭除，讓家人把他關在家裡靜靜回味今生，難免令人覺得操之過急。若以此作為晉升之階，被鄭麗文拔擢為副主席，繼續遊走兩岸把舊線編織成新網，為新主子的紅統路線效勞，更令馬英九情何以堪。此情此景，從馬金的視角看來，猶如「被奶大的惡僕欺主窩裡反」，令人髮指。無奈，所謂的中國代理權，本來就是由北京委任的。它能給連戰、馬英九，當然也能給鄭麗文，能放出去，也能收回來。這一部份，馬金必須宏觀戰場、步步為營，因為目光可及的對手，只是一個灰色影子。

經過幾個月肉搏，如今從「馬基會」三人調查小組，到國民黨上上下下，紛紛響應「家人希望馬英九能夠真正退休，安享餘年，基金會的一切事務應全數交由董事會處理」之敘事，儼然是趕在專業鑑定之前造成既成事實，讓馬英九「廢人化」成「沒有用的廢物」。馬金能殺出重圍嗎？觀眾且繼續看下去。可以想像的是，若雙方相互保證毀滅演下去，幕後竊笑的恐怕是遙遠的冷血操盤手。

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