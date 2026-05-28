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新聞線上》鄭麗文的四個副主席

2026/05/28 05:30

國民黨副主席蕭旭岑（前排右起）、李乾龍、張榮恭。（資料照）國民黨副主席蕭旭岑（前排右起）、李乾龍、張榮恭。（資料照）

記者陳杉榮

國民黨副主席季麟連（右，資料照）國民黨副主席季麟連（右，資料照）

鄭麗文是靠共產黨力挺和黃復興倒戈才擊敗郝龍斌，當選國民黨主席，為了不讓趙少康批她「令不出黨中央」，她苦心積慮拉攏各方勢力以求穩住黨權，她任命的四個副主席，李乾龍是王金平推薦，蕭旭岑代表馬英九，張榮恭拉攏連戰，季麟連鞏固黃復興。

但如今，三位副主席相繼出了狀況，有的還是大狀況，這對去北京一趟搞定習近平，到美國訪問要搞定華盛頓的鄭主席來說，只怕不是好兆頭。而且她屬意的結盟對象黃國昌和民眾黨，目前也是出包不斷，狀況連連，真看不出年底選舉大利多，是多在哪裡？

鄭麗文找李乾龍當黨的副主席兼秘書長，是要他負責柴米油鹽醬醋茶兼顧店，在「太太裝追蹤器」事件後，李的政治信用破產。王金平不諱言他推薦李乾龍，但王不是一個決絕的人，他希望國民黨選贏民進黨，不是要摧毀這個國家，他對民進黨治國方式有意見，並非樂見台灣出現毀滅性的政治對立。這和目前鄭麗文幾乎完全呼應北京，走向香港建制派的路線，有非常大的岐異。

蕭旭岑能出任副主席，本來大家都認定他代表馬英九，經過馬辦事件，原來蕭竟是馬英九認定的仇人，代表性蕩然無存。而在金溥聰公開蕭與台企聯台商韓螢煥「手捧大疊現鈔」的合照，指控蕭涉嫌觸犯侵占與背信罪之後，蕭只能在司法體制下尋求他的清白。馬英九基金會的紛擾，不單純是馬辦清廉和財政紀律問題，有策士和幕僚的恩怨情仇，更有馬英九的政治遺產和國民黨的路線之爭。「馬英九不只是馬英九」，馬走的是以中華民國生存為前提，兼顧親美的兩岸政策，鄭麗文走的是這種路線嗎？

鄭麗文走親中媚中路線必然導致國民黨內亂，親美路線被拋棄，也是國民黨走向絕境的前兆。季麟連這位曾力挺陳水扁的親扁將領，現在是打擊國軍士氣的代言人，他為了反對軍購特別條例，公開點名韓國瑜賣黨求榮，要開除韓國瑜的黨籍。季某意圖拆解美台同盟，更公然挑釁黃復興及「韓流」的領袖韓國瑜。就如趙少康懷疑的，是有誰大到可以開除韓國瑜的？這位影武者是誰？

言行舉止謹守分寸和的張榮恭，是唯一沒出狀況的副主席，鄭用他拉攏連戰，但他也不能完全代表。鄭麗文訪中前，連戰大公子連勝文發文，要鄭麗文謹言慎行；連戰二公子連勝武隨團出訪，掌握第一手消息。連戰行事謹慎，並不是一個願意放手讓別人代表他的人物，張榮恭守規矩是最好的自保之道。

國民黨的副主席，向來沒什麼功能，但若要強出頭，難保不被鄭拿來當替罪羔羊。未來政治風波還很多，大家就等著看。

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