自由廣場》從馬辦風波 看高齡者失智與防詐

◎ 范振家

近日馬英九文教基金會風波延燒，從基金會內部治理、財務紀律爭議，到外界對馬英九健康狀態的揣測，使原本只是個案的事件，迅速成為社會熱議話題。馬英九本人與馬辦均已否認相關失智傳聞，外界也不應替任何人下醫療診斷；但這場風波真正值得關注的，不是政治八卦，而是高齡者一旦面臨記憶、判斷、授權與財務管理疑慮時，社會究竟有沒有足夠制度替他守住安全門。

失智症並非單純健忘，也不是老人家固執而已。隨著大腦功能退化，患者可能出現短期記憶喪失、時間空間辨識困難、金錢管理能力下降，甚至欠缺病識感，忘記自己正在忘記，卻堅稱自己一切正常。家屬明明看見他剛吃過飯卻說沒吃、出門迷路、帳目混亂，患者卻可能反過來指責家人干涉。這種認知與判斷能力的退化，正是詐騙集團最容易利用的破口。

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如今詐騙已不再只是一通恐嚇電話，而是結合假檢警、假投資、假客服、LINE群組與假公文的長期心理操控。對一般人而言，防詐宣導也許能提高警覺；但對失智或輕度認知障礙長者而言，今天提醒他不要匯款，明天他可能忘記；銀行行員好意阻止，他可能以為對方妨礙自己處理「重要案件」；警方建議查證，他可能早被詐團告誡「偵查不公開，不可告訴任何人」。這不是單純貪心或無知，而是疾病使自我防衛能力下降。

台灣已進入超高齡社會，失智防詐不再只是個別家庭的不幸，而是國家治理必須面對的風險。政府目前防詐政策仍過度依賴宣導、簡訊、海報與講座，但這些作為都預設長者仍有足夠理解力、記憶力與判斷力。若對象已出現認知障礙，單向宣導往往只是對空喊話。

因此，防詐必須從「個人小心」轉向「制度保護」。金融機構對高齡者突然大額提款、解約保單、匯款陌生帳戶等異常行為，應啟動延遲處理、第二聯絡人通知與警政、社政協助。醫療端在失智或輕度認知障礙確診時，也應同步協助家屬規劃提款上限、帳戶提醒、意定監護與信託安排。社區第一線的里長、郵局、農會、超商、藥局與日照中心，更應成為防詐雷達，及早發現異常。馬辦風波終究會有個答案，但它反映的社會警訊不該被政治化。當高齡者大腦的防線鬆動，國家制度就必須補位。

（作者是管理學博士）

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