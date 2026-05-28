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自由廣場》從星中交流純為利益 看新加坡如何築起反統戰防線

2026/05/28 05:30

◎ 楊智強

新加坡國務資政李顯龍，日前面對中共動輒以「同胞同族」等民族主義話術來拉攏關係，他毫不客氣劃清界線，公開強調，新加坡與中國合作交流純屬基於共同利益，絕非彼此「同根同源」。直白且極具政治定調意味的發言，狠狠戳穿中共企圖將「華族血統」強行綁定的統戰伎倆。

長期以來，中共大外宣總有意無意地將新加坡形塑為世界上的「第三中國」，甚至冀望其成為替北京在東南亞發聲的傳聲筒。然而，新加坡深知，一旦接受此等論調，國家的獨立主權與外交空間將蕩然無存。因此，在築起外交防線上，李顯龍堅決去標籤化，不斷向國際社會表態：新加坡是一個多元種族的東南亞獨立主權國家，其國家利益絕不從屬於北京。

新加坡國民有高達七成五是華裔，語言與文化相近，讓中共統戰機器有了可乘之機。近年來，中共頻繁透過網路媒介與親中社團，用資訊戰試圖以血緣勒索，置換新加坡華人的國家認同。將原本單純的經貿關係，滲透成意識形態的從屬，無疑令新加坡高度警惕。

對此，李顯龍不僅多次公開警示民眾，在接收帶有強烈中國民族主義色彩的資訊時，應保持高度警惕，政府更透過《防止外來干預法》等強硬的法治手段，切斷外國資金與在地代理人的連結，展現防範認知作戰的鐵腕決心。

李顯龍極力撕下「第三中國」的標籤，新加坡雖沒有面臨立即性軍事威脅，尚且需要涇渭分明地宣示主權，藉此阻絕中共的「同族」統戰；反觀在統戰光譜中常被鎖定為「第二中國」的台灣，面對中共文攻武嚇不斷，部分在野政客竟結合在地協力者，熱衷唱和「兩岸一家親」的政治毒藥，對防範滲透的國安法案則是百般阻撓。

守護國家主權與民主體制，務必堅拒模稜兩可的國族認同。若連新加坡都知道要用共同利益與「獨立主權」來斬斷統戰的鎖鏈，台灣更該徹底拋棄「血濃於水」的虛幻迷湯，建立堅韌的防衛意識。

（作者是社會科教師）

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