自由廣場》李顯龍一句話 戳破中共同根同源神話

◎ 于則章

新加坡前總理李顯龍日前訪問中國時明確表示，星國與中國合作交往，單純基於共同利益，一旦雙方利益出現分歧，即使種族相同，也改變不了什麼。

新加坡在與中國保持密切經貿往來的同時，也和美國、日本及西方國家維持緊密合作關係。雖在種族上以華人居多，卻也極力強調其獨立主權。這個組合，等於正面挑戰中國共產黨長期建立的敘事架構，即認為華人身分便意味著政治立場應與中國一致。

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李顯龍這一席話狠狠地打臉了中國「國台辦」發言人朱鳳蓮，不久前才在記者會上藉電影《給阿嬤的情書》肉麻兮兮地說：一聲「阿嬤」是兩岸同根同源的鄉音，一句「做人一定要有情有義」是兩岸同文同種的根魂。

即使是「同根同源」的國家，基於自己的利益而兵戎相向、至死方休者，比比皆是，持續四年多的烏俄戰爭就是血淋淋的例子；曾為英國殖民地的新加坡當然更懂得在國際叢林裡，任何國家「沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，只有永遠的利益！」這句話的意涵。

為了維護自身的利益，首先就是必須時時確保國家的主體性，絕對不能任人矮化，畢竟，國家的主體性若是消失，就只能任人擺布欺凌，所以即使是蕞爾小國如新加坡者，前總理李顯龍即使到了中國也要把話講得那麼直白，目的正是在避免新加坡被貼上『第三中國』標籤。

相形之下，七十多年來，飽受中國威脅的台灣，卻總是有一群搞不清狀況、又自認聰明的人以為可以跟中共博感情，光靠耍嘴皮子就可帶來和平，結果把中華民國從正統中國搞成「各表中國」，最後連「各表」都不敢再提，淪為跟中共「同表中國」的應聲蟲！

李顯龍以實際行動展示了沒有主體性，就沒有國格，對於台灣那些還在幻想跟中國「同根同源」的人而言，無異於一記當頭棒喝，真的該醒醒了！

（作者是公務員）

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