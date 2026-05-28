自由廣場》人工生殖補助加碼 台灣少子化戰略的新起點

◎ 陳琪

賴政府對人工生殖補助的實質加碼，正為無數渴望求子的不孕家庭注入關鍵生機，而決策者將科技前瞻與預防醫學思維融入少子女化戰略，更有助於築起台灣的人口安全防線。當法律與行政資源，讓政府能精準以級距式的財政支持，進行長期的人口投資，而越早啟動療程、補助越高的激勵機制，正是對抗晚婚晚育浪潮的重大突破。

近年不孕症罹患率隨生育年齡延後而大幅攀升，迫使政府必須在國安高層會議中，提出更高強度的科技生殖政策。總統賴清德廿七日宣布因應人口結構挑戰的最新戰略方向，針對人工生殖補助進行實質加碼，未滿四十五歲的夫妻在第一至三次療程可獲得十三至十五萬元的重度補助；未滿四十歲的第四至六次療程則每次補助六萬元。如此政策宣示，確立台灣在面對少子化危機時，對於生殖科技臨床實務制度的里程碑。

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過去的點狀補助，往往因為金額不足，導致不孕夫妻因承受龐大經濟壓力而猶豫不決，進而錯過女性的黃金生育期。衛福部此次採取動態的級距式規劃，其核心價值在於建立及早介入、精準支持的制度機制。透過在首三次關鍵療程大舉投入高達十五萬元的補助，讓過往因高昂費用而卻步的年輕夫妻能無後顧之憂地及早進入療程。預料這種越早使用、加碼越多的誘因機制，將能大幅提升臨床上的成功率。

要徹底發揮這套加碼補助系統的長遠制度效益，並轉化為健全人工生殖與托育環境的制度基礎，衛生福利部、勞動部與數位發展部應打破部會藩籬，大刀闊斧地從政策執行層面推動配套改革。同時，政府應推動《人工生殖法》與《長期照顧服務法》等相關規章的通盤檢討，在條文中明確增列生殖醫療數據跨部會即時共享與代理孕母、單身女性生殖權益的法律授權。此外，應建立不孕診療與職場友善綁定機制，針對配合新政提供員工不孕治療假與彈性排班的企業給予實質的租稅優惠，並建立國家級人工生殖特約醫院品質評級制度。有了明確的跨部會法規應對機制，民間醫療機構便能更有力地對接國際生殖科技，達成翻轉科技島嶼經濟與人口的良性循環。

國家少子化戰略的落實，是一場關乎國家經濟韌性與社會永續的長遠投資。擴大人工生殖補助與臨床醫學結合的核心價值，在於重建社會大眾對安心生養環境的信賴，也是活化台灣未來勞動力發展的關鍵。

（作者從事自由業、台北市民）

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