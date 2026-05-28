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自由廣場》AI人機協作 改善高齡化少子化人力缺口

2026/05/28 05:30

◎ 廖明輝

台北國際電腦展今年主題，從去年的「AI Next」走向「AI Together」，點出AI下一階段發展，不再只是模型與算力，而是必須走入醫院、工廠、學校、商店與家庭，和人一起完成工作。對台灣而言，面對少子化、高齡化與缺工三重壓力，已成為能否維持社會運轉與產業競爭力的重大課題。未來談AI人機協作，不能只問AI能做什麼，更要問人站在哪裡。

所謂「人在迴路中（Human-in-the-Loop, HITL）」，是指人類參與AI判斷的關鍵決策，例如醫師確認AI判讀影像、照服員依AI提醒調整照護、教師用AI診斷學習落差但保留教育判斷。適合高風險、高情感、高倫理場域，由AI負責加速與整理，人則負責同理、裁量與承擔。相對地，「人在迴路中」則是由人監督系統規則、績效與偏誤，例如物流排班、工廠維護與長照資源調度。AI雖能規模化運作，但仍必須有稽核、追溯與問責，否則容易形成黑箱。

台灣目前的困境是孩子少、老人多、缺工多，超高齡社會的照顧需求持續增加。AI不能替社會生孩子，也不能取代親情；但它可以把被浪費的人力找回來，讓專業人員從重複行政、資料輸入與排程協調中解放出來。醫院若用AI整理病歷、輔助分診與追蹤慢性病，護理人員才能把時間留給病人。長照若結合感測器、機器人與AI預警跌倒風險、失智走失與用藥異常，照服員才能從救火轉向預防照護。學校若以AI協助備課與批改，教師才能照看真正需要引導的孩子。這已不是AI炫技，而是把珍貴人力運用在最需要人的地方。

產業端也不能只把AI當作裁員工具。台灣中小企業、餐飲零售、農業與製造業都缺人，但問題往往不只是人數，而是流程老化。AI代理人可協助接單、報價、客服與帳務處理；但AI落地最怕兩種偏差：一種是把AI神化，以為導入系統就能解決少子化；另一種是把AI妖魔化，擔心它必然奪走工作。

正確方向是建立可信任的人機協作模式。在健康、福利、教育等公共服務，採取「人在迴路中」設計，明定最後責任人；在行政、交通、能源與產線等可量化場域，則採取「人在迴路中」監督，要求資料品質、演算法稽核與異常通報。

台灣要把AI變成國力，可從三件事著手：把資料基礎建設視為公共工程，打通醫療、長照、就業與教育的安全資料交換；把AI素養納入全民與在職教育，讓勞工從被替代者轉為指揮AI工作的人；並建立示範場域，優先投入照護、偏鄉與缺工產業。

「AI Together」的真正意義，不是人類退場，而是重新分工。少子化讓我們不能再靠人力支撐國力，高齡化提醒我們不能只追求產值而忽略照顧，缺工則逼迫產業告別低效率。台灣必須從展示AI，走向治理AI與使用AI，讓科技真正改善正在擴大的人力缺口。

（作者是工業管理博士，前荷蘭外商廠長）

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