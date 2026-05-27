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社論》「赤化」的國民黨對美棄友為敵？

2026/05/27 05:30

二〇〇五年連胡會之後，國民黨面對中共，絕口不談民主、自由、人權等普世價值，更完全忘了「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」（資料照）二〇〇五年連胡會之後，國民黨面對中共，絕口不談民主、自由、人權等普世價值，更完全忘了「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」（資料照）

日前，谷立言受訪表示，他相信會有很多人問：多數美國人都把國民黨與蔣介石的反共立場做連結，但近期國民黨領導階層是否正在從根本上改變黨的政治取向？近期外界可能有個印象，國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，而忽略美國與日本等台灣傳統盟友的重要作用和利益。這位美國在台代表稱：鄭麗文訪美會是對外釋疑的機會。不過，戰鬥紅立刻反擊：谷立言是不是應該先問問川普總統？「反的是什麼樣的共」？他反對的是中國共產黨的體制嗎？在中美兩國的元首談話中，有一點很重要的就是「尊重彼此的制度」。

國民黨的發言人，看來沒有掌握住華府透過谷立言的提問。其實，「反共」不是美國的主題，它所關心的是國民黨是敵是友？一如兩蔣時代，獨裁也不是美國的主題，只要他們是美國隊員即可。直到今天，美國不像國、共兩黨那樣「反對台獨」，因為它的主題是維持台灣的事實獨立現狀，這個戰略資產不會落入北京手裡。謀獨的民進黨、促統的國民黨，只要執政時站隊美國，便是可以合作的盟友。反之，再多的國共對話、和平敘事，卻站在美國的對立面，這樣的國民黨一旦執政，將對美國的印太戰略構成挑戰。

美國不尋求改變中國體制，自然沒有「反共」、「不反共」的懸念。但傳聞北京介選而當選，鄭記紅統路線，尤其落實到「打殘」八年一．二五兆國防特別條例／預算，不得不令華府有所警覺：國民黨是否鐵了心扮演「附共」角色，站在美國的對立面，認定兩岸是中國內部事務，不容外國勢力干涉？國共交流，台美關係，一如谷立言所說的：「我們並不認為穩定的美中關係和強健的美台夥伴關係有衝突」，但有條紅線不可越界：若國共聯手敵視美國，那就是另一回事了。

「反的是什麼樣的共？」其中所流露「一黨專政」的貞操不容懷疑意識，令人齒冷。兩蔣時代，威權統治卻以「自由中國」自居，以自己的定義來說好「民主憲政」的故事。對於「一個中國」，也是基於「三民主義統一中國」，絕不「被統一於共產暴政」。直到國統綱領，亦仍標舉「民主、自由、均富」的目標。不幸，二〇〇五年連胡會之後，國民黨面對中共，絕口不談民主、自由、人權等普世價值，更完全忘了「中華民國基於三民主義，為民有民治民享之民主共和國。」歷屆黨中央，幾乎臣服於「一黨專政」的合法性，而且協力「一黨專政」吞滅中華民國之所賴以存在的民主台灣。自己被徹底「赤化」了，無感於「大陸同胞水深火熱」，還假天真反問「反的是什麼樣的共？」這是「驕傲的中國人」？還是「醜陋的中國人」？

「新時代」的國民黨中央，附和北京論述「同屬一中、反對台獨」，一起鼓吹「疑美、反美、棄台」論調。回顧蔣經國時代，縱使面臨「斷交」之嚴重衝擊，蔣經國仍對外交高層耳提面命：我們要和美國維持最友好的關係，要讓美國政府明瞭我國是美國可靠的友邦。兩蔣都很清楚，從「中美共同防禦條約」到「台灣關係法」，美國是中華民國／台灣最重要的安全支柱，也是蔣氏是否淪為「敗寇」歷史定位之所繫。「蔣公遺囑」，「堅守民主陣容」，指的便是美國。當然，這也不是兩蔣的一廂情願。台灣（中華民國及任何接替的治理當局），乃是美國維持印太地區和平、安定的要害，台灣事實獨立於中華人民共和國之外，符合美國的政治、安全、經濟利益。反之，一如麥克阿瑟所言，台灣「存於不友好國家之手」，將「使其對美攻擊能力增加一倍」。此所以，對美棄友為敵乎？對中認敵為友乎？才是檢驗標準。

話說回來，台獨黨綱（建立主權獨立自主的台灣共和國），民進黨懸在那裡當理想，歷經陳水扁、蔡英文到賴清德，做不到就是做不到。國民黨黨章的「反對共產主義」，現在也是懸在哪裡當幌子，不想做就是不想做。就像有人，把禮義廉恥當座右銘，日常生活舉止不符合，但還是把那四個字掛在嘴上，不干別人的事。別人能管的，只有他的行為合不合法，有沒有損害公益。國民黨要賴清德刪除台獨黨綱，民進黨要鄭麗文刪除反共黨章，而華府在乎的是：執政的時候做了什麼、沒做什麼。

最近在大內鬥的馬英九，不也是如此務實嗎？化獨漸統，終極統一，但執政時就是「務實的終統工作者」：「不統、不獨、不武」，「親美、和中、友日」，他可以趨前跟習近平握手，但沒忘了背後有條美國製的鬆緊帶。先前，洪秀柱忘了這條鬆緊帶，馬上就栽跟斗了。鄭麗文呢？

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