自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 文學，台灣，世界

◎ 李敏勇

台灣作家楊双子的小說《臺灣漫遊錄》已在世界許多國家以不同語言譯本出版，並獲美國國家圖書獎翻譯文學獎（二〇二四）、日本翻譯大賞（二〇二四）、英國國際布克獎（二〇二六），持續拓展國際讀者群。二〇二一年，她獲金鼎獎文學圖書獎，忝為她得獎書《臺灣漫遊錄》的頒獎人，與有榮焉。楊双子和她的英文版譯者金翎的發言讓人感動。

楊双子的《臺灣漫遊錄》在世界不同語言圈被看見，閱讀者從她的小說漫遊一個在大航海時代就被航行經過的葡萄牙水手讚嘆「Ilha Formosa!」的台灣。以女性視角展開的日治時期日常生活建構的歷史記憶，呈現後殖民的台灣歷史視野，大大提高世界對台灣的關注。

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台灣有特殊的歷史，台南才過了四百年史事，基隆港也有開港四百年誌，接下來就是淡水的四百年，更早是原住民在草原自由奔跑的歷史，也印記南島民族連帶的海洋性。荷蘭在台南、西班牙在基隆留下的殖民史、鄭氏王朝在台灣反清復明、清治以及清國割讓台灣給日本。二戰後未能走向獨立，而成為中華民國一省的台灣，短暫的四年就捲入中華人民共和國取代中華民國的國共鬥爭。經由寧靜革命民主化了，卻面臨中華人民共和國以承續中華民國，至今仍面臨武力犯台的威脅。

台灣的經濟發展被世界矚目，寧靜革命的民主化也被世界刮目相看，但文化面向的文學相對沒有在台灣本土，也沒有在世界傳播動人的訊息。日治時期，台灣新文學大多以日語呈現，進入中華民國體制後轉換漢字中文，先是被視為中國文學，後來是在台灣的中國文學，一九七〇年代後期才隨著民主化發展，正名為台灣文學。但後現代、消費社會形成，重經濟輕文化的社會體質，文學被邊緣化了。

文學建立在創作和出版、發行和流通（書店）以至閱讀，甚至評論形成的社會結構，呈顯一個語言文化體系的聲音，以各種文類表述人們的意志和感情。人類世界以不同的語言文字留下文學作品，並經由翻譯傳播到不同語言的國度。

台灣不只有傳統產業製品，也有高科技產品行銷世界，半導體產業更馳名。經由寧靜革命民主化，正尋求擺脫國共鬥爭的舊歷史，發展為正常化國家的台灣，文學是心靈的鏡與窗。文學能讓世界看見台灣，台灣人更應聽聽自己的文學聲音。

只有自己的國民喜愛閱讀本國作家的作品，我們才能期待、才能希望不同語言國度的閱讀群透過翻譯閱讀台灣文學作品。台灣的特殊歷史構造留下許許多多故事，台灣從被殖民，尋求建構正常化國家的歷程，留下許許多多篇章。生活在台灣這塊土地的人們，只關注經濟生產與消費是不夠的，只關注政治發展是不夠的。台灣文學要進入世界，更應進入台灣人的心靈。

（作者是詩人）

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