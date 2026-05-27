自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》變電所卡關 蔣萬安卻在談能源政策

2026/05/27 05:30

◎ 魏世昌

黃仁勳訪台期間直言，台灣發展AI需要更多電力。這句話本是對台灣整體能源佈局的期許，卻被台北市長蔣萬安借題發揮，搖身一變成了攻擊中央能源政策的把柄。問題是，黃仁勳說的是台灣，蔣萬安面對的是士林北投科技園區（士北科）的變電所卡關，至於兩件事到底有什麼關係，他沒解釋，反正先拋出來再說。

事情說穿了其實不複雜。輝達有意進駐士北科，台電已研擬多種供電方案，電從哪裡來，並非當前的瓶頸。真正卡住的，是最後一哩路的配電基礎建設，也就是變電所的設置，而這件事需要北市府的行政配合。相關程序在市府這邊已經拖了一年多，至今仍未完成。

但蔣萬安的應對方式，耐人尋味。他沒有正面說明變電所的審查進度，也沒有解釋究竟卡在哪個環節，而是將話題拉高，指向非核家園、能源轉型等中央政策層次的爭議。這個操作其實很聰明，把一個可被追究的地方行政問題，偷換成一個短期內難有定論的國家能源路線之爭，讓外界的追問瞬間失焦。

類似的話術，台灣政壇其實見怪不怪。當有人問你「為何遲到」，你回答「台灣的交通建設本來就有問題」，這話倒也不是全錯，但顯然迴避了核心問題。台灣能源政策確實有很多值得好好討論的問題，但那是另一回事，不能拿來充當「為何一份變電所進度停滯」的解釋。用政策層面的是非，來替行政層面的怠惰開脫，本質上是不誠實的。

更值得注意的是時間點。輝達進駐士北科對台灣的產業意義不言而喻，若因變電所的問題讓輝達進駐時程延誤，代價將遠不只是一個開發案的得失，而是台灣在全球AI產業鏈中的信譽與位置。在這個節骨眼上，與其消耗力氣在中央地方的能源政策口水戰，不如把那份拖了一年的變電所審查案給辦完，才是真正對得起「拚經濟」這三個字的作為。

（作者是資訊工程師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書