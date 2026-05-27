自由廣場》變電所卡關 蔣萬安卻在談能源政策

◎ 魏世昌

黃仁勳訪台期間直言，台灣發展AI需要更多電力。這句話本是對台灣整體能源佈局的期許，卻被台北市長蔣萬安借題發揮，搖身一變成了攻擊中央能源政策的把柄。問題是，黃仁勳說的是台灣，蔣萬安面對的是士林北投科技園區（士北科）的變電所卡關，至於兩件事到底有什麼關係，他沒解釋，反正先拋出來再說。

事情說穿了其實不複雜。輝達有意進駐士北科，台電已研擬多種供電方案，電從哪裡來，並非當前的瓶頸。真正卡住的，是最後一哩路的配電基礎建設，也就是變電所的設置，而這件事需要北市府的行政配合。相關程序在市府這邊已經拖了一年多，至今仍未完成。

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但蔣萬安的應對方式，耐人尋味。他沒有正面說明變電所的審查進度，也沒有解釋究竟卡在哪個環節，而是將話題拉高，指向非核家園、能源轉型等中央政策層次的爭議。這個操作其實很聰明，把一個可被追究的地方行政問題，偷換成一個短期內難有定論的國家能源路線之爭，讓外界的追問瞬間失焦。

類似的話術，台灣政壇其實見怪不怪。當有人問你「為何遲到」，你回答「台灣的交通建設本來就有問題」，這話倒也不是全錯，但顯然迴避了核心問題。台灣能源政策確實有很多值得好好討論的問題，但那是另一回事，不能拿來充當「為何一份變電所進度停滯」的解釋。用政策層面的是非，來替行政層面的怠惰開脫，本質上是不誠實的。

更值得注意的是時間點。輝達進駐士北科對台灣的產業意義不言而喻，若因變電所的問題讓輝達進駐時程延誤，代價將遠不只是一個開發案的得失，而是台灣在全球AI產業鏈中的信譽與位置。在這個節骨眼上，與其消耗力氣在中央地方的能源政策口水戰，不如把那份拖了一年的變電所審查案給辦完，才是真正對得起「拚經濟」這三個字的作為。

（作者是資訊工程師）

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