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自由廣場》借鏡歷史 台灣迎戰伊波拉須嚴防「中國漏洞」

2026/05/27 05:30

◎ 施文儀

世界衛生組織（WHO）已針對非洲剛果及烏干達暴發的「本迪布焦型」伊波拉疫情發布最高級別預警。此新型病毒致死率高達四成、潛伏期長達廿一天，且現有疫苗失效、常規檢測極易出現偽陰性。面對這場國際公衛緊急事件（PHEIC），我國疾管署立即調升旅遊疫情為「警示」，並啟動邊境整備與醫界通函，由於台灣與非洲疫區並無直飛航班，評估國內整體風險暫時仍低。不過，看到與非洲密切往來的中國，其鬆弛的檢疫措施，不禁嚇出一身冷汗，只得重彈「逢中必防」的老調。

然而，台灣絕不能掉以輕心。過去SARS與COVID-19的血淚教訓告訴我們：「中國有事，台灣就有事」。台灣真正的防疫決戰點，不在遠處的非洲，而在近在咫尺的中國。

此波疫情中，中國已成為全球防疫的最大漏洞。北京政府為了維護「中非命運共同體」的外交面子，以及五月才對非洲五十三國免關稅，加上為了掌控剛果新能源關鍵礦產（如鈷礦）的龐大經濟利益，在通關僅採取柔性的「主動申報制」，這與其他有直航的國家相比，檢疫鬆散許多。

大量在非洲工作的中國勞工，在可能因發燒通報而被強制隔離下，寧可吞下退燒藥並隱藏病情不說。這種因政治算計而鬆散的防線，隨時可能重演二〇〇三年SARS與二〇二〇年新冠疫情的隱瞞劇本，讓病毒在中國境內無聲擴散。

因此，台灣這一次必須「盯緊中國」。疾管署不能只依賴中國疾控中心的通報。台灣或可學習新加坡，全面運用AI與大數據分析。我們可將中國各機場、醫院以及特定社群網路納入日常監測。邊境管制與情報搜集應緊盯中國各大醫院的異常情報，甚至深入中國社群中的臨床討論，一旦有醫師懷疑出現病例，台灣就必須立刻拉高兩岸邊境的檢疫層級，畢竟兩岸人民往來頻繁。

兩岸觀光雖已停止團體旅遊，但人民往來依舊頻繁，且自行組團風氣仍盛，在中國經常隱匿疫情下，風險可能高於旅行團。

透過科技彌補防疫漏洞、人民提高警覺，暫時減少赴陸自由行，返國後自覺有異狀立即通報、就醫，台灣才能在這場新型伊波拉風暴中，再次守住國門。

（作者為前疾病管制局副局長）

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