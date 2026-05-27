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自由廣場》馬辦風暴 重演一場熟悉的政治戲碼？

2026/05/27 05:30

◎ 邱子安

馬英九基金會鬧家變，現在外界看來，要不說是他個人健康問題，要不說是他身邊有小人作梗，然而，這都是國民黨內宮廷政治下，維護『英明皇帝』形象的威權思維。其實回頭看，這場宮鬥戲一如當年馬王政爭，馬英九濫權，拿清廉當大旗企圖鬥倒王金平，而現在又用財政紀律，指摘下屬，掩飾自己權力失控的無能。這樣的人，竟然曾經擔任過總統，真是台灣人的不幸。

基金會家變，其實是馬王政爭同樣的故事，再演一遍。我們不必管馬有沒有偏聽偏信，嚴重的是金溥聰扮演的，就是當年黃世銘的角色。依基金會的制度設計，董事會是最高決策機構，三月廿七日就決議案件授權由三人小組調查。結果馬英九完全不想接受，四月十三日想開臨時會增聘四位董事，安排董事長報告議程，讓另外委請的律師和會計師，大談財務有問題。就是想推翻之前董事會合法決議，所以想找更聽話的董事並另設刑堂。結果五月廿二日，三人小組有了調查結果，反而還指出馬未尊重調查，沒能提供完整資料（例如之前的訪談紀錄）、金溥聰在此事件中也沒有法定授權。

其實，無論是馬英九找來金溥聰還是會計師、律師，都跟當年的黃世銘一樣，扮演鷹犬，藐視原先合法進行的議事，架空正當法律程序。基金會家變，與公益關聯不大，但馬英九濫權獨裁、藐視程序的土皇帝心態，多年前曾醞釀重大政治危機，大大傷害了台灣民主。

（作者是作家，曾任國會助理）

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