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自由廣場》馬辦之亂不妨訴諸法律 讓全民檢視

2026/05/27 05:30

◎ 安安

前總統馬英九指控基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占款項，破壞財務紀律，經三人調查小組調查後，認為沒有違法事證。馬委請前國安會秘書長金溥聰召開記者會，金提出蕭旭岑收受台商韓螢煥（廈門台協會長）現金捐款照片，質疑未有類似金額入帳資料。

對此，蕭旭岑表示，證明他光明磊落，反批金挾怨報復。王光慈則回應，因捐款人不願留下紀錄，故改捐給馬個人。雙方各說各話，砲火愈來愈猛烈，「馬辦之亂」短期間恐難平息。

筆者認為，馬英九向來傾中，卸任後以馬辦為窗口，不斷與中國曖昧往來，除了馬本人，蕭旭岑更時常穿梭兩岸「交流」，不論以關心台商或促進文化交流等名義，幾乎免不了與中國官員密切接觸，所謂的台商，是否有特定顏色傾向或中國同路人，亦有疑義。

更重要的是，馬辦資金來源為何？帳目是否清楚？除了金溥聰公布的台商捧著大把鈔票外，有沒有其他類似捐款而未入公帳的情形？金額多寡？還有最讓人好奇的是，有沒有中國官方、中國人士親自或透過台商捐款？這是非常嚴肅的議題，相信社會大眾都想知道其中內幕。

馬英九若自認一生清白，那就全部交給司法機關偵辦，將所有的帳目，不論檯面上或檯面下，統統攤在陽光下，讓全民檢視。屆時，誰對誰錯、誰涉及不法、誰在挾中國自重，答案就很清楚了。

（作者是家管／台北市民）

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