自由廣場》﹙林保華專欄﹚蕭、韓捧鈔照是給王滬寧看的

馬英九基金會的宮鬥戲爆出許多內幕，但是真正的內幕，也就是他們千方百計要加以掩飾的，經過綽號「金小刀」的金溥聰戳穿以後，人們才恍然大悟，原來就是「紅色金流」如何進入台灣，滲透台灣內部。

這張由金溥聰所展示出來的馬英九基金會前執行長蕭旭岑與廈門台商協會會長韓螢煥手捧大捆鈔票的合照，是三年前的照片，是基金會前執行長王光慈離開時忘了毀滅證據而被前國安會秘書長金溥聰在電腦裡搜出來的。

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蕭旭岑等人說，有些人捐錢不想留姓名，這可以理解，但是韓螢煥不想留姓名卻留下照片，這又何故？蕭旭岑說，拍照說明他光明正大；然而事先為何不說？照片見光後才說？光明在哪裡？王光慈說，有關不入帳的現金流動，直到今年四月底調查小組向她詢問時，她才第一次看到相關指控及基金會所謂的內部查核；很遺憾她始終沒有機會向馬前總統當面說明。然而這不是平時她就應該向馬英九說明的嗎？為何她一直避見馬英九，甚至躲在桌子底下？調查組的李德維說，他沒見過照片，但是了解金流，既然了解為何不說出來接受公評？韓螢煥說，錢是給馬英九個人的，隨馬英九處理，王光慈說馬英九指示用在公務上。既然用在公務上，就可以併入基金會的帳目裡；至少也要有另一本帳冊。現在王光慈隨口說有三百三十萬，誰來證明？

國民黨主席鄭麗文找蕭旭岑做副主席，基金會副執行長王光慈就自行接任執行長，這樣等於鄭麗文控制了基金會。起初，我也認為蕭旭岑是馬英九推薦給鄭麗文的，實際不然。現在這些紅統人士眼看紙包不住火，便污衊金溥聰借刀殺人，缺乏對馬英九的人道關懷等等。其實金溥聰真是在馬英九委託下處理這件事情（有馬英九親筆委託書）。那可能是因馬英九有早期的病症，紅統人士藉此否定他的一切而把他架空，企圖奪權；馬英九的家人也被他們牽著鼻子走；在這情況下，馬英九才找忠實可靠的老部下金溥聰來維護自己的名譽。

那麼為何要拍這張照片？很簡單。國民黨很多人西進騙吃騙喝騙錢，這是中共自己承認的。中共官僚也貪污腐敗，前台辦主任、後轉為海協會會長的陳雲林後來完全消失不見，就是盛傳貪了國台辦統戰台灣的經費。既然兩岸都有大量騙子存在，可能是韓螢煥在拿了直接或間接的紅金給蕭旭岑後，自然要捧著錢拍合照作為證據交給國台辦，再轉給王滬寧。

這是三百三十萬中的一百萬，其他現金來歷又如何？而全台灣，從選里長到總統，有多少類似的滲透？有多少台商兼任中共的白手套？鄭麗文不是也有一個低調的金主嗎？

這事暴露出中共對馬英九的金錢統戰，鄭麗文一夥的真面目進一步見光。家醜要外揚才能徹底解決，國民黨其他人有沒有這個勇氣？其他政黨也一樣，台灣才有救。

（作者林保華為資深時事評論員）

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