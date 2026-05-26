社論》對中國「有用的傻子」

納瓦羅引用冷戰時期「有用的傻子」一詞描繪現實，直指不論有知或無知，卻為共產黨所利用的個人或組織。（美聯社資料照）

美國總統川普中國行餘波盪漾。賴清德總統正等待或有的白宮電話，討論軍售問題；伊朗戰事僵持或出現轉機，態勢仍不明朗；陪同往訪的工商大咖盤算未盡如意，凸顯跨國公司在中美博弈下的困境。尤有甚者，白宮顧問納瓦羅（Peter Navarro）直指這些企業鉅子，欠缺自知之明，被中國當做獲取技術與市場優勢「有用的傻子」。

著有《致命中國》一書的納瓦羅，一向對美中經濟交流抱持警戒態度，接受CNBC訪問表示，「中國人只把這些人看做『有用的傻子』；他們沒有那種自知之明，但這正是他們被看待的方式。我們把技術帶到那裡去就不會有好事。」這些企業負責人大都在中國停留不到四十八小時，卻遇到納瓦羅所說的不堪場面與對待。

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據報導，他們在北京遭遇行程臨時更動，禮遇打折，有人未能及時入場或面臨無椅可坐的尷尬場面，有人被視為「人形立牌」，只為經營與兩國政府關係，還傳出宴會服務人員諜影幢幢。特斯拉的馬斯克很會搶鏡頭，但整體而言，難堪與狼狽，是有些媒體的旁觀評語。

商業的盤算也不盡如人意。據美方資訊，近十年在中國沒有實質銷售業績的波音，這次有若干斬獲，農產品也可望多銷，花旗銀行在中國證券業務似有轉機；其餘都乏善可陳。馬斯克期盼中國解除供應商向特斯拉出口三十億美元高階太陽能設備禁令，未能如願。黃仁勳爭取輝達H200晶片銷售未果，坦承中國AI市場拱手讓給華為，「我們已退出那個市場」。中國還以國安風險限制美光銷售，干預Meta收購中國人工智慧公司案，Visa 等金融大咖仍面臨市場准入障礙。

如此結果，早在納瓦羅預料之中，在他看來，這些人助長中國的戰略利益，以致遭此狼狽場面。他指控中國，找這些工商巨頭前去，旨在獲取全球不公平優勢，請君入甕，取得技術、消化，然後吐出去。奇異（GE）去了，交出技術；馬斯克去了，全球最大電動車商後來出現了，卻是中國業者，而非特斯拉。類此情事，一再重演。

就本質說，納瓦羅指出，中國政府透過操控貨幣及大量補貼，以低成本、低價格產品傾銷，導致美國製造業空洞化，並迫使美國企業交出智慧財產權；美國企業實際上並非與中國業者、而是與中國政府競爭。除了經濟影響力，納瓦羅也關注中國的意識形態和軍事威脅，強調世界須共同努力，制止它欺負鄰國，阻止類似「孔子學院」組織擴散和宣傳。

納瓦羅引用冷戰時期「有用的傻子」一詞描繪現實，直指不論有知或無知，卻為共產黨所利用的個人或組織。中國首要利益，在謀求技術移轉，壯大自身，憧憬中國市場商機者正好為其所用。早年被人口紅利所吸引的企業，寄望其市場規模的跨國公司，到這回群聚北京的工商大咖，按納瓦羅的定義看來，都此之屬。必須強調，中國視為有用的傻蛋，不只商人，政治及媒體也所在多有；包括為中國撇清武漢肺炎疫情源起、吹捧威權體制對經濟發展具優越性的論者。

「有用的傻子」一詞，一說出自列寧，但難證實。無論如何，以善於欺騙背信起家的共產黨，透過宣傳、統戰、認知戰等諸多手法，在全球擁有不少為其所用的徒眾。台灣是共產中國首要併吞目標，且國家認同出問題，錯亂的敵我認知，尤為北京當局吸收對其有用之徒的溫床。從當年不顧政府禁令「大膽西進」的商人，近年散佈反戰、疑美、和平統一、台灣的時間不多了…各式各樣論者，到國會無理擋軍購的政客，有意無意之間，常為對中國「有用的傻子」。

藍黨主席鄭麗文，高唱紅統，也可歸於此類。她以六萬多票當選黨主席，掌控黨機器，指揮國會最大黨，習近平對其「上京求見」原不置可否，後選在「川習會」前同意演出「鄭習會」，以誤導川普。儘管在習大大面前必恭必敬，回台灣後宣稱「擺平北京」，下週赴美也能「擺平華府」，甚至獲頒諾貝爾和平獎。趙少康口中的「百年奇才」，顯然也是習近平「有用的傻子」。

台灣面對中國脅迫，充斥中國「有用的傻子」是一大危機。蔣經國一九七三年告訴美國大使馬康衛的話，至今仍是至理名言：中華民國現在不會，將來也不會與中共做任何形式談判、會談或接觸；這是明確的、絕對的、也是最後的決定；任何與中共的談判只會是被兼併的前奏…中華民國立場絕不容因談判而受損。這一後來演變為「不接觸、不談判、不妥協」的「三不」政策，實為對今日中國「有用的傻子」當頭棒喝。

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