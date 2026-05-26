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自由廣場》專法一大堆 事故卻沒減少

2026/05/26 05:30

◎ 張商陽

台北密室逃脫公安事故發生後，北市府一邊強調自己早已要求業者納入公安管理，也發布過相關安全指引；另一邊，市府政治人物與官員則開始批評中央沒有專法、沒有統一規範，才讓地方難以管理，但讓人看不懂的，是全案很快從「現場安全有沒有落實」，變成「誰沒有立法」。

目前勞檢、開罰、停業、過失致死案件偵辦都已啟動，意味全案並非完全無法可管，而是既有制度平常到底有沒有被認真執行。真正該被追問的，也不是法條名稱，而是高風險演出和場所，究竟有沒有被當成高風險產業管理。

事實上，《職業安全衛生法》本來就要求雇主對高風險作業進行安全管理，《勞動檢查法》能針對場所進行檢查，《消防法》與《建築法》也涉及逃生與公共安全。如今檢方能朝過失致死方向偵辦，更代表整件事從來不是法律真空。

現在許多政治人物最熟悉的反應，就是一出事先喊「專法」。彷彿只要法律名字越長，政府就越像有在做事。但真正該做的，往往是最基本的東西：風險評估做了沒有？高風險演出有沒有安全機制？勞檢有沒有落實？主管機關平常有沒有定期稽查？還是等到真的出事，才突然想起這是一個高風險場所？

照這種邏輯，未來是不是有人因為人行道高低差跌倒，就要立一部《行人走路專法》？有人去知名豆漿店吃完早餐，下樓踩空滾了下來，因此受傷嘔吐，就要再立一部《早餐後行人樓梯行走暨避免嘔吐安全特別條例》？如果每一次事故都只剩下「中央沒立法」，那地方治理還剩下什麼？

至於喊著要中央立專法的人，至今也沒看到真正提出什麼具體草案。立法院不是不存在，喊得最大聲的立委也不是沒有修法權。結果真正快速增加的，往往不是安全機制，而是記者會與口水戰。真正荒謬的，不是法條不夠多，而是制度平常未認真執行。否則每次出事就喊專法，最後只會專法一大堆，事故卻沒減少。

（作者是蛋農）

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