自由廣場》鄭麗文赴美前／不能只談和平 不談中共威脅

◎ 再米

在鄭麗文六月訪美前夕，美國在台協會（AIT）處長谷立言已先點出美方疑問。美方會關心國民黨領導層是否改變政治取向，尤其是外交與安全路線會不會向北京靠近。這等於把考題放在訪美行程之前：國民黨要去華府談台海和平，得先回答自己與中共威脅之間的立場距離。

這題不能只用『反台獨』三字回答。國民黨可以主張兩岸對話，也能延續九二共識；但中國對台軍事壓迫、統戰操作與外交打壓仍在進行，若和平論述只要求台灣降低對主權立場的表述，國際社會會追問：和平究竟要求北京收手，還是只要求台灣退讓？

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國民黨文傳會主委尹乃菁回應谷立言時，反問應先問川普 反對的是何種共產主義。這句話能回應支持者，卻沒有真正回應谷立言提出的核心問題。因為美國如何處理與中國的戰略關係，不會替國民黨回答另一個問題：中國加大對台壓力時，國民黨究竟會強化防衛，或要求台灣少談自己的主張？

鄭麗文訪美的重點不該只是見到誰、談到哪一層級。華府想判斷的，是台灣政黨輪替後，國防投入、與民主盟友的合作、兩岸談判立場會不會因北京施壓而改變。若國民黨只談和平，卻把北京壓力淡化為模糊背景，所謂和平就會失去說服力。

朝野政黨可以競爭外交路線，但基本國安題應先回應台灣社會的提問。鄭麗文若要代表國民黨赴美釋疑，就不能讓兩岸對話變成迴避威脅來源的說帖；她必須讓台灣人知道，國民黨面對中共壓力時，是否仍把台灣防衛與民主程序放在前面。若關鍵問題未能說清，國民黨的說明不足，不僅會外溢成台灣安全疑慮，也會讓北京的統戰論述有機可乘。

（作者是退休人員）

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