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自由廣場》馬辦宮鬥現形記 從同舟共濟到相互鑿船

2026/05/26 05:30

◎ 池明

金溥聰昨天在記者會拋出一張震撼照片，直接踩破國安紅線。照片揭露馬英九基金會前執行長蕭旭岑去年十月竟私下赴中，與國台辦主任宋濤密會。一個卸任元首基金會的核心幕僚，竟能繞過體制，私下和統戰高層碰面，事後居然連馬前總統都宣稱完全不知情。毫無監督的跨海峽政商內線，儼然成為兩岸買辦死灰復燃的溫床，背後究竟交換了什麼未公開的政治承諾？這分明是台灣國安的巨大破口。

記者會更揭露了該基金會內部調查機制，已完全失能且偏頗。陪同蕭旭岑赴中、與宋濤同框合影的，除了涉案的王光慈，竟然還赫見負責查帳的「三人小組」成員李德維、薛香川。當「球員與裁判」同遊對岸、密不可分的利益共同體，所謂的「查無不法」，說穿了只是官官相護的遮羞布。

根據會計師查核與媒體披露，馬辦過去的年終獎金皆透過銀行轉帳並依法申報，唯獨最新一期年終，涉案方竟私下改以高達數百萬的現金發放，且銀行完全沒有提領與轉帳紀錄。金溥聰更爆料，王光慈曾對同仁宣稱這筆台商捐款「不能曝光」。規避常規做法，與地下匯兌如出一轍，更涉及逃漏稅疑慮。若真是所謂「高層默許」，等於不打自招，承認基金會長期淪為收受對岸不明獻金的「白手套」。

曾代表國家最高公權力的馬英九，退位後竟淪為家臣自保、兩岸買辦分潤的庇護所，對台灣民主尊嚴是莫大的羞辱。如今同室操戈，大難臨頭之時相互踐踏、內部清算。這場由「球員兼裁判同遊中國」的政治八點檔，劇情從同舟共濟，演變成相互鑿船的黑色鬧劇。

（作者是教師）

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