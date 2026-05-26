自由廣場》一場記者會 照見國民黨的黑金、權鬥與失德

◎ 方復權

馬英九基金會指控前執行長蕭旭岑、王光慈違反財政紀律，儘管基金會三人調查小組上周末發布查無不法，但廿五日由馬前總統委任的國安會前秘書長金溥聰等人舉行記者會說明案情，似乎水落石出。

根據記者會中，對人事物舉證，蕭、王兩人可說是忘恩負義，背著馬英九對基金會財務上下其手、私下接受台商捐款與不當運用，甚至以馬英九身體不適的理由計畫改選董事長，讓馬英九帶著『不實失智症指控』下台，藉此開脫罪行，惡質行徑令人髮指。

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現任基金會執行長戴遐齡指出，去年國民黨宣布蕭旭岑擔任副主席之後，蕭旭岑隨即赴中拜會國台辦主任宋濤，同行有王光慈、薛香川、李德維等人，馬英九對此事完全不知情，不得不懷疑三人小組是否基於私人情誼或特定目的而包庇蕭、王兩人的嫌疑。回顧三人調查小組之一的董事李德維，從三月份案發後，發言偏向支持蕭旭岑，暗示金溥聰操弄馬英九病況進行爭權奪利，除了愚蠢之外，根本居心叵測。

金溥聰還揭露，蕭旭岑曾指示基金會辦公室人員，萬一馬英九問及他被蒙在鼓裡之事，就回答「你忘了」。辦公室人員不忍馬英九受傷害，打消辭職念頭，準備日後作證。這番往事和蕭旭岑日前自清，表示「馬前總統很多事都忘了」，如出一轍。泯滅人性的作為，簡直比台語俗諺「飼鳥鼠，咬布袋」還要壞。

媒體曾報導，國民黨主席鄭麗文在內部訓練中直指馬總統身體狀況很差，要馬家人把他帶回家，不要再上新聞了。很顯然，她為了保護親手提拔的副手蕭旭岑而切割馬英九，無情無義又失格失德的態度，全無黨主席格局？到底鄭麗文如何出線，實在疑點重重。

不過，此次金溥聰等人揭開國民黨黑金與傾中的另一掛勢力，印證現在的國民黨向下沉淪，勾心鬥角，不知其可。

（作者從事國際貿易）

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