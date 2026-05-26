自由廣場》賴總統兩周年談話／擁有自衛的決心 台灣才有和平的資格

◎ 林逸民

「川習會」之後，國內外的疑美論者大舉拿著雞毛當令箭，把川普受訪時的隻字片語做擴大解釋。美國國家戰略利益與一貫國策，要由自己決定自己的戰爭，不願被動拖入戰爭，因此川普稱並不想打七千八百英里外的戰爭，被疑美論者大肆宣揚為美國不想防衛台灣。

但這句話的前提是什麼？萬一台海發生衝突，美國基於自身戰略，必須前來阻止中國侵略台灣，得千里迢迢打一場七、八千英里外的戰爭，所以川普才表達美國不願意被動遭拖入戰爭。若美國沒有要防衛台灣，那台灣想做什麼，川普又何必關切呢？

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川普受訪又表達不支持台灣「自行其是」，遭解讀為川普反對台獨。川普稱關於軍售台灣的問題，會與「台灣的治理者」談，許多親中媒體大肆嘲諷「治理台灣的人」不是賴清德總統。

稍後川普表達要與賴清德總統通電話，挑明「台灣的治理者」就是賴清德總統。川普宣告台灣的治理權在於民選的總統，實質承認台灣是主權在民的自由民主獨立國家。其實，不論川普還是其國務卿魯比歐，都明確支持台灣主權由台灣人民決定。

這些紛紛擾擾，都是有心人士挑撥台美關係，以及台灣人缺乏自信，庸人自擾。其實川普光是說要打給賴總統，就已達成主要目的，相較於通話時間，講什麼內容？更重要的，則是賴清德總統就任兩周年談話。

賴總統說明，台灣的未來，不能由境外勢力決定，也不能被恐懼、分裂或短期利益綁架，台灣必須堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰攻勢。台灣人盼望的和平，是民主自由繁榮下的和平，不是在專制政權下任人宰割、無法抵抗的自取滅亡，或者如國民黨所說的「躺平即和平」。

歷史告訴我們，《慕尼黑協定》迫使捷克割讓蘇台德區給納粹德國，立即引爆第二次世界大戰；東亞戰國時代，韓國慘敗於秦國決定將上黨獻給秦國，上黨則決定將自己交給趙國，立即引發極為血腥的長平戰役，戰場當然就是在上黨，戰後六國不再有能力抗秦，韓國率先滅亡。

秦滅六國後期，齊國幾無抵抗就投降，並沒有帶來和平，很快天下大亂到處起義，不論是楚漢相爭，還是漢帝國初期的七國之亂，齊國人都遭捲入。

這就是為何賴清德總統揭櫫執政核心方向為「守護民主生活方式、維持台海和平穩定、經濟發展」，因為捍衛台灣自身的自由民主，才有和平與經濟發展。

能夠堅定領導國家自我防衛的領導人，才是川普最欣賞的類型，例如日本首相高市早苗。賴清德總統也如是，兩周年談話，再度向全民說明，在少數執政、國際變局的風雨飄搖中，自衛的決心、獨立的意志從未改變。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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