自由廣場》與鈔票磚同框 炸出台灣國安問題

◎ 秦靖

前國安會秘書長金溥聰昨天出示一張極具視覺衝擊力的照片，指控馬辦前執行長蕭旭岑與廈門台協會長韓螢煥，兩人笑容滿面地共同捧著一塊厚實的「千元鈔票磚」。這不僅僅是馬辦內部的財務糾紛或背信疑雲，更是一記敲響台灣國安防線的警鐘。當財團法人高層涉嫌私下收受不明資金且未依規定入帳，我們必須嚴肅追問，這筆錢從何而來？又是如何躲過國家監管，悄然流入特定政治人物或政治幕僚的手中？

儘管中央社報導，韓螢煥表示，當時他拿出一百萬元，主要是捐給馬英九個人，地點在台北，他就是錢交給蕭旭岑，代為轉交馬英九；至於怎麼運用安排，他並不過問，與基金會無關，也不知道馬英九基金會這個組織，但蕭、韓說詞的真假都有待深入了解。

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值得細究的是，如果這筆錢是在中國交付，那麼蕭是如何將這筆現金帶回台灣？根據我國《洗錢防制物品出入境申報及通報辦法》的嚴格規定，每人新台幣出入境限額僅為十萬元；超過限額部分，即便申報也不准攜帶入境，若未申報而遭查獲，則可能被全數沒收。面對嚴格的海關查驗，一百萬的實體現鈔根本不可能透過合法管道闖關。

如果這張照片是在台灣拍攝的，則更意味著中共或台商協會的資金，早已透過地下匯兌（水房）或化整為零的洗錢管道，成功將「紅錢」跨境轉移，並在台灣提領出現金進行實體交付。無論是哪一種，都已經嚴重觸犯洗錢防制與國安紅線。

最後，這起事件絕不能僅以刑法的背信罪或公益侵占罪輕輕放下，它掀開的是「中國紅錢」長期滲透台灣政治圈的冰山一角。台灣傾中政客或政治幕僚到中國交流時，在檯面下拿了多少好處？又有多少中共的統戰資金，是透過「台商民間協會」這層看似合法的糖衣，洗進特定政治人物的口袋。

百萬現金，沒有入帳紀錄、沒有向董事會報告，赤裸裸地凸顯台灣在面對紅色資本滲透時，法規與執行面亟需「補破網」的嚴峻現實。檢調單位必須順藤摸瓜，查清鉅款的來龍去脈與跨境金流，否則，民主選舉與國家安全，終將在這一綑綑未經登記的現鈔中被消磨殆盡。

（作者是教育工作者）

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