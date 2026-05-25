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自由廣場》南韓星巴克「坦克行銷」 踩「光州事件」紅線惹眾怒

2026/05/25 05:30

◎ 楊智強

南韓星巴克日前因「坦克日」促銷活動，引爆全國輿論反彈。爭議點在於活動日期正是五一八光州民主化運動紀念日，而坦克、軍事意象與相關宣傳，更讓當地民眾聯想到當年軍政府血腥鎮壓學生與市民的歷史記憶。我們若要理解南韓人民的憤怒，就好比美國星巴克在九一一辦飛機日活動。

南韓教育界與教師工會，很快加入抵制行動。原先只是賣環保杯的行銷活動，卻迅速升高成民主記憶與歷史倫理爭議，開始發動校園抵制，取消教師節星巴克禮券與採購合作。對許多教師而言，光州事件不僅是歷史課本中的一頁，而是民主教育的重要根基。當學校平時教導學生理解威權統治、國家暴力與民主化動，節慶卻又使用涉及五一八爭議的品牌禮券，勢必備受爭議。

縱使起因於跨國品牌總部與在地行銷團隊，對南韓政治記憶敏感度不足。但歷史傷痛的記憶不是可娛樂化的裝飾品，猶如歐洲人看見仿效希特勒的動作，這不是企業可隨意拿來包裝行銷的素材。

電影《我只是個計程車司機》讓南韓人民共鳴，正因它所呈現的不記只是歷史事件，而是社會對民主犧牲者的共同記憶。也因此，當企業誤踩歷史禁忌，社會所反彈的，是對民主價值的防衛，更因為民主記憶仍然活著！

常有人認為，年輕世代只關心流量、迷因與短影音，但此事件顯示，民主記憶並未因世代更替而消失。相反地，社群平台反而成為歷史傳播場域，猶如《世紀血案》爭議所引發林宅血案等台灣史的補課潮。光州事件話題在社群網路快速擴散，也讓更多年輕人重新回頭理解歷史！

南韓教師界此次憤怒，不只是針對坦克行銷，更意在提醒社會，民主從來不是理所當然。五一八之所以至今仍牽動南韓社會敏感神經，正因曾有許多人為反抗威權付出生命，不亞於中國六四。當教育界選擇站出來拒絕淡化歷史、娛樂化創傷，其實是在守護民主社會最重要的底線。南韓有句名言：「一個忘記歷史的民族沒有未來」，這也是其公民運動最值得台灣借鏡之處。

（作者為社會科教師、NGO工作者）

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