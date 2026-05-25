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自由廣場》胡，怎麼說）習王併吞台灣的三根「棺材釘」！

2026/05/25 05:30

◎ 胡文輝

川習會後，習近平國師、統戰頭目王滬寧設計的吞台密計暴露了，現階段就是綁定現狀台灣不許獨立、只能等待併吞！習王密計更吃人夠夠的是，不但密謀設計吞台灣、滅中華民國的三根棺材釘，更威逼利誘欺騙洗腦，要台灣人民自己釘上，統一公投就是最後一根封棺釘！

習王毒招就是在民進黨賴清德政府身上紮一個名叫台獨的「稻草人」，發動大外宣並操控舔共附匪的藍白及海外紅統等協力者，用文革式鬥爭手段把罪名都貼在稻草人身上，再往死裡打。製造台海不安禍首就是習近平，在川習會卻惡人先告狀、嫁禍台獨，不幸的是，愛吹擂和習近平交情的川普，把部份讒言聽進去了。

習王密計併吞台灣、滅亡中華民國三根「棺材釘」校正時間點為：二〇二六年底地方選舉、二〇二八年總統及立院大選及二〇三二年總統及立院大選。

第一根棺材釘就是今年底地方選舉。在傅崐萁帶藍白委毀憲亂政惡整台灣兩年、鄭麗文紅統當頭舔共賣台、在柯貪黃亂等之下，若藍白仍保住優勢席次，將被視為台灣選民同意、不在乎鄭傅柯黃行徑，給台灣前途釘下棺材釘。

第二根棺材釘最重大，就是二〇二八年的下屆總統及立委大選，結果不外下列四種：

第一種可能，綠當選總統、藍白立院過半。與現在相同，但傅崐萁們害台不必負責，將食髓知味、變本加厲，無所顧忌把台灣國防砍到「脆不成軍」，把台灣新世代產業命脈無人機等砍得七零八落，把台灣民主法治砍殘砍廢…

第二種可能，綠當選總統、立院過半。完全執政，台灣被迫向中傾斜、向下沉淪之勢將可扭轉，台灣人民用選票表態，就是希望撥亂反正，回到民主台灣現狀，這是重責大任，綠營是必須展現挑得起重擔的能力。

第三種可能，藍當選總統、藍白立院過半。全面倒向中國成必然，接受名為和平的投降、接受中國大量移民台灣、經濟統一先端上…，賣台不是口號而是整筆交易，台灣將成中共抗美最前線。選民用選票為自己釘上棺材釘，奈何？

第四種可能，藍當選總統、綠立院過半。綠委必須全面堅守立院，也要重回街頭抗爭，以阻止藍總統賣台送中。

第三根棺材釘即二〇三二年總統及立院換屆大選。若前述第二根棺材釘是第一、第三、第四種結果，這次大選將會合併舉行兩岸和平協議公投、統一公投等，台灣身不由己遭中國逐步併吞、中華民國國格消失…

三根棺材釘就懸在每個選民頭上！

（作者為資深媒體人）

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