自由廣場》毒駕零容忍 別讓道路變「刑場」

◎ 陳清雲

彰化廿天內接連發生三起重大毒駕事故，造成四死八傷；新北中和也發生毒駕撞車輾壓奪命悲劇。有人只是站在店門口聊天，有人只是正常騎車回家，卻瞬間天倫破碎。這已不是單純交通事故，而是社會安全危機。

毒駕最可怕之處，在於它不像一般違規，而是「明知可能害死人，仍讓自己失控上路」。吸毒後產生幻覺、恍惚、失去判斷力，車子就像不定時炸彈。一旦失控，毀掉的是一整個家庭。死者沒有明天，家屬卻可能一輩子活在痛苦之中。

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政府高喊「毒駕零容忍」，方向當然正確，但人民更在意的是：如何真正做到？如果毒品依然取得容易，甚至像家屬痛批的「像買菜一樣」，那麼再多口號都只是事後震怒。

現在最大的問題，在於毒品早已深入社會角落。從喪屍煙彈、依託咪酯，到安非他命、海洛因，年齡層愈來愈低，取得也愈來愈方便。很多人吸毒後仍照常開車、騎車，等到出事時，已經來不及。

因此，毒品防制不能只停留在抓到肇事者後重判。刑責加重只是事後懲罰；真正重要的，是事前預防！

首先，必須從源頭掃毒做起。政府應把打擊毒品供應鏈列為治安重點，尤其對販毒集團、製毒與供毒者加重刑責。因為真正害人的，往往不只是吸毒者，而是背後不斷供毒、牟利的人。若毒品來源不斷，再多執法也只是疲於奔命。

其次，教育必須提早介入。很多年輕人對新興毒品警覺不足，以為只是「提神」、「放鬆」、「電子煙」，卻一步步陷入毒癮。校園反毒教育不能只剩制式宣導，更應加入真實案例、受害家庭故事與心理輔導，讓孩子知道毒品毀掉的是一輩子的人生。

再者，政府也應建立更快速的檢測制度。現在警方攔查毒駕程序比酒測複雜，耗時又不易即時判斷。若能研發如酒測器般快速的毒品檢測設備，才能真正提高第一線攔查效率，形成嚇阻效果。

此外，現行「吊銷駕照」處罰未必能解決問題。很多毒駕者根本不在乎駕照，出獄後照樣無照開車。若刑責不足以令人畏懼，就難以防止再犯。社會要求比照殺人罪重罰，並不只是情緒，而是因為毒駕本質上就是把無辜民眾生命暴露在高度死亡風險中。

法律最重要的功能，不只是處罰，而是預防。當刑責真正重到讓人不敢碰毒、不敢毒駕，才能降低下一場悲劇。

人民最基本的權利，就是「免於交通恐懼的自由」。走在路上、站在店門口、騎車回家，不應隨時擔心被毒駕撞死。唯有從源頭掃毒、教育預防、科技執法與重刑嚇阻同步改革，才能真正讓行人安全、社會安定，人民也才能安心生活。

（作者為立法院法制局前局長）

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