自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》毒駕零容忍 別讓道路變「刑場」

2026/05/25 05:30

◎ 陳清雲

彰化廿天內接連發生三起重大毒駕事故，造成四死八傷；新北中和也發生毒駕撞車輾壓奪命悲劇。有人只是站在店門口聊天，有人只是正常騎車回家，卻瞬間天倫破碎。這已不是單純交通事故，而是社會安全危機。

毒駕最可怕之處，在於它不像一般違規，而是「明知可能害死人，仍讓自己失控上路」。吸毒後產生幻覺、恍惚、失去判斷力，車子就像不定時炸彈。一旦失控，毀掉的是一整個家庭。死者沒有明天，家屬卻可能一輩子活在痛苦之中。

政府高喊「毒駕零容忍」，方向當然正確，但人民更在意的是：如何真正做到？如果毒品依然取得容易，甚至像家屬痛批的「像買菜一樣」，那麼再多口號都只是事後震怒。

現在最大的問題，在於毒品早已深入社會角落。從喪屍煙彈、依託咪酯，到安非他命、海洛因，年齡層愈來愈低，取得也愈來愈方便。很多人吸毒後仍照常開車、騎車，等到出事時，已經來不及。

因此，毒品防制不能只停留在抓到肇事者後重判。刑責加重只是事後懲罰；真正重要的，是事前預防！

首先，必須從源頭掃毒做起。政府應把打擊毒品供應鏈列為治安重點，尤其對販毒集團、製毒與供毒者加重刑責。因為真正害人的，往往不只是吸毒者，而是背後不斷供毒、牟利的人。若毒品來源不斷，再多執法也只是疲於奔命。

其次，教育必須提早介入。很多年輕人對新興毒品警覺不足，以為只是「提神」、「放鬆」、「電子煙」，卻一步步陷入毒癮。校園反毒教育不能只剩制式宣導，更應加入真實案例、受害家庭故事與心理輔導，讓孩子知道毒品毀掉的是一輩子的人生。

再者，政府也應建立更快速的檢測制度。現在警方攔查毒駕程序比酒測複雜，耗時又不易即時判斷。若能研發如酒測器般快速的毒品檢測設備，才能真正提高第一線攔查效率，形成嚇阻效果。

此外，現行「吊銷駕照」處罰未必能解決問題。很多毒駕者根本不在乎駕照，出獄後照樣無照開車。若刑責不足以令人畏懼，就難以防止再犯。社會要求比照殺人罪重罰，並不只是情緒，而是因為毒駕本質上就是把無辜民眾生命暴露在高度死亡風險中。

法律最重要的功能，不只是處罰，而是預防。當刑責真正重到讓人不敢碰毒、不敢毒駕，才能降低下一場悲劇。

人民最基本的權利，就是「免於交通恐懼的自由」。走在路上、站在店門口、騎車回家，不應隨時擔心被毒駕撞死。唯有從源頭掃毒、教育預防、科技執法與重刑嚇阻同步改革，才能真正讓行人安全、社會安定，人民也才能安心生活。

（作者為立法院法制局前局長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書