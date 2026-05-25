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自由廣場》中共科研船逼近敏感海域 不容小覷

2026/05/25 05:30

◎ 不孝

中國科研船「同濟號」遭海巡驅離，不宜縮成一則海上執法新聞。若與近期金門海警船侵擾、第一島鏈大量船艦部署及中國研究船異常航跡合看，這已是政府必須嚴防與說明的海上國安問題。科研船最麻煩的地方，正是它用科學調查名義降低外界警覺，卻可能在敏感海域累積戰場需要的資料。

海委會主委管碧玲已指出，中國科研船活動具軍民融合與戰場經營意涵，可能涉及水文、聲紋、反潛與海床資料。這些資料可能牽動潛艦活動、封鎖路線與戰時部署。日本智庫對中國研究船航跡的觀察，也提醒台灣，研究船在台灣周邊徘徊時，船名與所屬學術單位不足以排除安全疑慮。

海巡署在現場驅離，守的是台灣海域秩序的最前線！同濟號進入限制水域時，海巡艦艇廣播、監控、干擾作業，要求對方離開，這是必要處置；但中國若反覆用科研船測試台灣周邊水域，又用海警船在外島施壓，政府就必須接手後續判斷。國安會與國防部要整理趨勢、判讀軍事後果；海巡署與外交體系則要讓執法蒐證可追蹤，並對外說明中國如何把科研名義用成灰色地帶操作。

若政府沒有說明海上風險，台灣就難以判斷中國為何一再靠近。真正會削弱警覺的，是把持續測試台灣反應的海上手法，看成零星船舶偶發靠近。當同濟號、金門海警船與第一島鏈部署同時出現在台灣周邊，政府必須說清中國正在海上累積什麼；否則，每次驅離都可能留下成果，卻讓灰色地帶戰略繼續藏在畫面之外。

（作者為退休人士）

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