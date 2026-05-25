自由廣場》抄中產閹香港 揭「兩岸金融融合」陷阱

◎ 馨娜

中國證監會日前會同央行、公安部等八個部門，對富途、老虎等跨境券商祭出鐵腕重罰，僅富途一家就面臨高達八十五億新台幣的天價罰款。這場表面上的「金融合規整治」，本質上是一場「中產階級財富圍獵」：不僅戳破了中共金融改革的政治謊言，更對高喊「兩岸金融融合」的親中勢力敲響了最嚴厲的警鐘！

此事最怵目驚心之處，在於中共對其內部流動資本的精準清洗。富途、老虎等平台的主要用戶，多為中國最具生產力的網路新貴與中產精英，他們透過跨境券商配置美股、港股，試圖在體制外尋求資產避險。如今，在中國經濟陷入泥淖、地方財政枯竭之際，中共由八大部門聯手出擊，將昔日默許的灰色地帶一夕入罪，強行將民間僅存的富裕資本圈禁境內，充當填補財政黑洞的燃料，這正是威權財政的獵人邏輯。

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香港證監會亦同步配合，協助封堵內地人境外開戶。這記耳光，徹底打醒了那些仍幻想「一國兩制」的投資人。過去，香港被視為中國與世界之間的金融防火牆，台商與外資總寄望於此以策安全；然而，香港監管機構的全面配合，坐實了香港金融獨立性的壽終正寢。香港不再是阻擋北京的防護墊，而是極權跨境執法、全面染指私有財產的放大器。

最深層的危機，藏在中共宣布「兩年集中整治」的算計之中！官方要求現存數十萬名內地用戶「只准賣、不許買」，兩年後全面關停。這「過渡期」，本質上是一場「金融軟禁」：中共將這些中產散戶的海外資產當作地緣政治的人質，一方面強迫拋售回收外匯，一方面隨美中對抗與兩岸局勢升溫，伺機收緊網口。

富途控股的教訓再次印證：在政治凌駕一切的威權體制裡，不存在真正的市場經濟，更不存在受保障的私有產權。對台灣而言，這場財富圍獵清楚示範了極權政權如何將金融工具化為政治武器。

台灣政府與產業界必須加速金融去風險化，正視中共以金融為刀的流氓本質。唯有堅守民主法治、捍衛台灣主體性，方能確保台灣全體人民的財產安全。

（作者從事國外業務）

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