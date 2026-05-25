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自由廣場》拒「閹割」軍購 真和平要國防！

2026/05/25 05:30

◎ 郭索

逾六十個民團自主發起的「真和平，要國防！五二三遊行」，在高溫酷熱的台北街頭聚集了上萬民眾，這並不是政黨造勢，而是一場由公民社會自行集結的民主行動。起因於賴政府提出八年一．二五兆國防特別預算條例，希望強化台灣自主防衛能力、提升國防韌性與軍工自製能量，卻在立法院遭國眾兩黨聯手大幅刪減，被砍去四七〇〇億元，只剩七八〇〇億元版本。當民代與人民期待出現巨大落差時，人民自然會走上街頭，以民主制度中最直接的方式發出聲音，而這正是民主政治真正的力量來源！

尤其值得注意的是，本次行動並非由民進黨動員，而是長期關注台灣主權、人權與民主防衛的公民團體自主串聯。從台灣公民陣線、經濟民主連合，到西藏台灣人權連線與台灣圖博之友會，都共同指出一個殘酷現實：中共從來不是和平主義者。圖博七十五年的歷史，就是一場血淚斑斑的政治教科書。中共口中的「和平解放」，最後換來的是宗教摧毀、文化滅絕、語言壓制與全面監控。今日台灣若還有人相信所謂「和平統一」的糖衣包裝，那不只是天真，更是對歷史的失憶。

國眾兩黨近年最荒謬的話術，就是將強化國防與挑釁中國畫上等號，彷彿只要台灣不建軍、不提升戰備，中共就會自動放棄武力威脅。然而現實世界從來不是這樣運作。烏俄戰爭證明，一個沒有防衛能力的國家，只會讓侵略者更加肆無忌憚。中共這幾年不斷擴軍、增加軍費、常態化對台軍演、派遣機艦擾台，真正破壞現狀的人從來不是台灣，而是北京政權！

台灣強化國防，不是為了戰爭，而是為了避免戰爭；不是為了挑釁，而是為了讓敵人知道侵略代價過高。真正的和平，從來不是跪地求饒換來的，而是建立在足以自保的實力之上。

更諷刺的是，部分藍白政治人物一方面高喊「愛台灣」，另一方面卻持續阻擋國防預算、封殺自主軍工、削弱台灣韌性，甚至還試圖用「交流」、「和平」包裝對中共的政治妥協。當鄭麗文、傅崐萁等人不斷推動「鄭習會」式的一中論述時，人民已經開始用行動表態。當街頭超過萬人集結，正是在告訴國會：代議制度並不代表民意可以被永久壟斷。當民意代表偏離人民安全需求時，人民就會重新站出來，把真正的民主聲音送回街頭！

台灣不是好戰國家，但我們也絕不能成為毫無防備的國家。歷史上所有失去自由的民族，往往都不是敗在戰場，而是敗在對威脅的輕忽與對敵人的幻想。五二三這場遊行，不只是對國防預算的支持，更是一場台灣公民社會對民主防衛意識的集體覺醒。

因為越來越多台灣人理解，真正能守護和平的，不是中共口中的統一承諾，而是台灣人民願意守護自己國家的決心！

（作者為自由評論者）

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