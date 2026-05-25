自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》藍營正極力降低中共犯台代價

2026/05/25 05:30

美國總統川普何時批准對台140億美元軍售案，牽動台海情勢，備受關注。（法新社檔案照）美國總統川普何時批准對台140億美元軍售案，牽動台海情勢，備受關注。（法新社檔案照）

川習會後，美國總統川普何時批准對台一四〇億美元軍售案，牽動台海情勢，備受關注。與此同時，美國媒體報導美海軍代理部長高雄（Hung Cao）在美國參議院撥款委員會聽證會上指稱，為「確保對伊朗的史詩怒火彈藥庫存充足」，目前正暫緩對外軍售，造成美國暫停對台軍售疑慮，我總統府則表示，尚無美方調整對台軍售訊息，並點出當前最大問題在國內，呼籲國會應如期順利通過軍購相關預算，切勿節外生枝。

一四〇億美元對台軍售固然懸而未決，但誠如總統府所言，當前最大問題出在國內的政黨惡鬥，尤其鄭麗文領導的國民黨，偏離兩蔣的反共路線，自甘淪為習近平的傳聲筒，呼應中共統一敘事，不但破壞國內團結，削弱台灣國防，更讓國際社會質疑台灣防衛決心，才是台灣安全的最大威脅。以去年喧擾至今的一．二五兆元國防特別條例，藍營的態度最能反映，國民黨已徹底變質，不再堅守反共立場，幾乎成為中共在台代理人，難怪美國在台協會處長谷立言質疑，近期關注國際媒體報導的人，可能會有國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，忽略美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益的印象，因此國民黨主席鄭麗文預計六月初訪美，屆時會有許多人問到這些問題，是鄭麗文「釋疑」的機會。但此一大哉問，卻被國民黨發言人一句輕佻的回嘴︰「他是不是應該要先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」企圖迴避。川普反的是什麼樣的共？從川普第一任時即發動史詩級的美中貿易戰，並且延伸到金融戰、科技戰，甚至強化第一島鏈抗中力量的地緣政治對抗，答案不是很清楚？自外於台灣主流民意與民主陣營抗中潮流的國民黨，只會扮演中共在台協力者，當然無法了解全球大勢所趨。尤其，因中共幕後黑手操控﹙藍營戰鬥藍大哥趙少康的公開指控﹚，而在黨主席選舉勝出的鄭麗文，其舔共捧習、甚至妄想得到諾貝爾和平獎的小丑行徑，必然會被烙印在歷史的恥辱柱。

因而檢視鄭麗文的國民黨如何偏離反共路線，與甘為附隨組織的黃國昌民眾黨，陷入為反綠而不惜犧牲台灣的荒謬行徑，才能釐清藍白何以一再刁難、封殺軍購案的脈絡。鄭麗文等中共協力者擅長以「要和平、不要戰爭」符合中共對台統戰基調，特別是拋開兩岸之間民主與專制截然不同的制度與價值不提，強烈訴求血緣、種族、文化、語言等抽象的民族情感，企圖以「親人」概念衍生出「中國人不打中國人」錯誤認知，形塑「軍購強化國防」是挑釁中共的負面印象。這種認知戰手法充分反映在一．二五兆元國防特別條例的對撞過程中，後遺症就是製造出一個美國眼中「向中共讓步」的畸形軍購案，並成為習近平在川習會的籌碼，導致一四〇億美元軍售案延宕未定，而台灣也淪為川習會談判桌上的菜單。總之，在鄭麗文國民黨眼中，既然兩岸同是中國人，「中國人不打中國人」，因此根本不需要國防，強化台灣防衛能力，反而引起戰爭的一種挑釁。因而對鄭麗文而言，軍購案如何能夠刪到既不妨害「祖國統一大業」，也能不造成美國的疑慮，才是最理想的作法。但在黨內猶有選舉壓力的各方諸侯抗爭下，最終捨棄三千八百億元，出現七千八百億元的版本，將最重要的指管系統與無人機全數刪除。而在刪除國防預算方面，對台灣國防如有不共戴天之仇的馬文君，倒是說出了若是自己有決定權，則贊同「零軍購」的老實話。尤有甚者，在年度國防預算首度審查中，馬文君再度大發「雌」威，提案大幅刪凍潛艦海鯤號與無人機預算，以一人之力，幾乎包辦藍營的「戰績」。荒謬的是，藍白一邊刪無人載具預算，一邊則在質詢中，質問為何中央政府忽視地方的無人機產業，造成失業潮；甚至刪掉指管系統，卻質疑為何買來的武器沒有指揮中心。更惡質的是，藍營一貫使用圖利「綠友友」為由，阻擋政府扶植新興產業；前有光電，後有無人機，總是爆料一、二家有弊案，真相猶未明之際，已經全面否定其它數百家業者的努力。現在更傳出藍營縣市長提名人抹黑無人機零件可能造成污染，有罹癌之虞。總之，為弱化國防，妨害產業進步，國民黨可謂無所不用其極。

易言之，弱化台灣國防是藍營一以貫之的伎倆，一四〇億美元軍購案不是個案，未來不論是國防特別預算或年度預算，都會遭到國民黨的阻擾。日前傳出美對台軍售暫緩時，藍營立委一副假惺惺，要賴政府強硬起來，應該嗆川普要說話算話，有人仍抹黑是賴清德的台獨立場引發川普的疑慮。其實，藍白對國防預算均採取同一套話術︰支持國防，但不能「空白授權」，不能圖利「綠友友」，不能「倚美謀獨」，但背後的真正目的是，降低中共武力犯台必須付出的慘痛代價，為解放軍入台鋪好紅地毯。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書