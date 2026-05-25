社論》藍營正極力降低中共犯台代價

美國總統川普何時批准對台140億美元軍售案，牽動台海情勢，備受關注。（法新社檔案照）

川習會後，美國總統川普何時批准對台一四〇億美元軍售案，牽動台海情勢，備受關注。與此同時，美國媒體報導美海軍代理部長高雄（Hung Cao）在美國參議院撥款委員會聽證會上指稱，為「確保對伊朗的史詩怒火彈藥庫存充足」，目前正暫緩對外軍售，造成美國暫停對台軍售疑慮，我總統府則表示，尚無美方調整對台軍售訊息，並點出當前最大問題在國內，呼籲國會應如期順利通過軍購相關預算，切勿節外生枝。

一四〇億美元對台軍售固然懸而未決，但誠如總統府所言，當前最大問題出在國內的政黨惡鬥，尤其鄭麗文領導的國民黨，偏離兩蔣的反共路線，自甘淪為習近平的傳聲筒，呼應中共統一敘事，不但破壞國內團結，削弱台灣國防，更讓國際社會質疑台灣防衛決心，才是台灣安全的最大威脅。以去年喧擾至今的一．二五兆元國防特別條例，藍營的態度最能反映，國民黨已徹底變質，不再堅守反共立場，幾乎成為中共在台代理人，難怪美國在台協會處長谷立言質疑，近期關注國際媒體報導的人，可能會有國民黨在關鍵外交和安全問題上開始採納或效仿中共立場，忽略美國和日本等台灣傳統盟友的重要作用與利益的印象，因此國民黨主席鄭麗文預計六月初訪美，屆時會有許多人問到這些問題，是鄭麗文「釋疑」的機會。但此一大哉問，卻被國民黨發言人一句輕佻的回嘴︰「他是不是應該要先問問川普總統，他們反的是什麼樣的共？」企圖迴避。川普反的是什麼樣的共？從川普第一任時即發動史詩級的美中貿易戰，並且延伸到金融戰、科技戰，甚至強化第一島鏈抗中力量的地緣政治對抗，答案不是很清楚？自外於台灣主流民意與民主陣營抗中潮流的國民黨，只會扮演中共在台協力者，當然無法了解全球大勢所趨。尤其，因中共幕後黑手操控﹙藍營戰鬥藍大哥趙少康的公開指控﹚，而在黨主席選舉勝出的鄭麗文，其舔共捧習、甚至妄想得到諾貝爾和平獎的小丑行徑，必然會被烙印在歷史的恥辱柱。

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因而檢視鄭麗文的國民黨如何偏離反共路線，與甘為附隨組織的黃國昌民眾黨，陷入為反綠而不惜犧牲台灣的荒謬行徑，才能釐清藍白何以一再刁難、封殺軍購案的脈絡。鄭麗文等中共協力者擅長以「要和平、不要戰爭」符合中共對台統戰基調，特別是拋開兩岸之間民主與專制截然不同的制度與價值不提，強烈訴求血緣、種族、文化、語言等抽象的民族情感，企圖以「親人」概念衍生出「中國人不打中國人」錯誤認知，形塑「軍購強化國防」是挑釁中共的負面印象。這種認知戰手法充分反映在一．二五兆元國防特別條例的對撞過程中，後遺症就是製造出一個美國眼中「向中共讓步」的畸形軍購案，並成為習近平在川習會的籌碼，導致一四〇億美元軍售案延宕未定，而台灣也淪為川習會談判桌上的菜單。總之，在鄭麗文國民黨眼中，既然兩岸同是中國人，「中國人不打中國人」，因此根本不需要國防，強化台灣防衛能力，反而引起戰爭的一種挑釁。因而對鄭麗文而言，軍購案如何能夠刪到既不妨害「祖國統一大業」，也能不造成美國的疑慮，才是最理想的作法。但在黨內猶有選舉壓力的各方諸侯抗爭下，最終捨棄三千八百億元，出現七千八百億元的版本，將最重要的指管系統與無人機全數刪除。而在刪除國防預算方面，對台灣國防如有不共戴天之仇的馬文君，倒是說出了若是自己有決定權，則贊同「零軍購」的老實話。尤有甚者，在年度國防預算首度審查中，馬文君再度大發「雌」威，提案大幅刪凍潛艦海鯤號與無人機預算，以一人之力，幾乎包辦藍營的「戰績」。荒謬的是，藍白一邊刪無人載具預算，一邊則在質詢中，質問為何中央政府忽視地方的無人機產業，造成失業潮；甚至刪掉指管系統，卻質疑為何買來的武器沒有指揮中心。更惡質的是，藍營一貫使用圖利「綠友友」為由，阻擋政府扶植新興產業；前有光電，後有無人機，總是爆料一、二家有弊案，真相猶未明之際，已經全面否定其它數百家業者的努力。現在更傳出藍營縣市長提名人抹黑無人機零件可能造成污染，有罹癌之虞。總之，為弱化國防，妨害產業進步，國民黨可謂無所不用其極。

易言之，弱化台灣國防是藍營一以貫之的伎倆，一四〇億美元軍購案不是個案，未來不論是國防特別預算或年度預算，都會遭到國民黨的阻擾。日前傳出美對台軍售暫緩時，藍營立委一副假惺惺，要賴政府強硬起來，應該嗆川普要說話算話，有人仍抹黑是賴清德的台獨立場引發川普的疑慮。其實，藍白對國防預算均採取同一套話術︰支持國防，但不能「空白授權」，不能圖利「綠友友」，不能「倚美謀獨」，但背後的真正目的是，降低中共武力犯台必須付出的慘痛代價，為解放軍入台鋪好紅地毯。

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